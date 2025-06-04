Gráficos de Xe Currency: de TTD a PEN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de TTD a PEN

Dólar de Trinidad a sol peruano

1 TTD = 0 PEN

5 sept 2025, 7:23 UTC - 5 sept 2025, 7:23 UTC
TTD/PEN cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

ttd

TTD - Dólar de Trinidad

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar de Trinidad más popular es de TTD a USD. El código de la divisa Trinidadian Dollars es TTD. El símbolo de esta divisa es TT$.

pen

PEN - sol peruano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de sol peruano más popular es de PEN a USD. El código de la divisa Peruvian Soles es PEN. El símbolo de esta divisa es S/..

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16715
GBP / EUR1,15281
USD / JPY148,218
GBP / USD1,34550
USD / CHF0,804098
USD / CAD1,37985
EUR / JPY172,993
AUD / USD0,653682

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

