La API de datos de divisas más fiable del mundo
Con 30+ años de experiencia en divisas y divisas, nuestra API de Datos de Moneda proporciona datos de cambio de divisas en tiempo real, precisos y fiables para cientos de monedas en todo el mundo. Los tipos que aplica Xe proceden directamente de proveedores de datos financieros y bancos reputados.
Datos en tiempo real, precisos y fiables para 220+ monedas mundiales
La API de Datos de Moneda de Xe está integrada con más de 100 fuentes globales de gran prestigio. Esto nos permite ofrecer los datos más precisos y actualizados. Detectamos y filtramos dinámicamente cualquier error, proporcionándote una API de moneda y datos en los que puedes confiar.
Implementación simple y rápida
Nuestra API de Datos de Moneda está diseñada para desarrolladores. Facilitamos la integración a tu software actual. Recibirás SDKs para Java, NodeJS, PHP y Python.
Herramientas y tipos de conversión de divisas
Obtén más que solo datos en tiempo real. XECD ofrece tipos históricos, promedios mensuales, volatilidad de divisas y la posibilidad de añadir margen personalizable en los tipos.
220+ monedas, metales y criptomonedas
Nuestra API de Datos de Monedas ofrece cientos de monedas mundiales, metales preciosos, criptomonedas seleccionadas y tipos de interés precisos para bancos centrales.
Tarifas precisas, fiables y actualizadas
Consulta las tasas actualizadas tan a menudo como cada 60 segundos. Con nuestro mezclador de divisas, Xe garantiza que nuestra API de Datos de Moneda tenga las tasas globales más precisas.
Una API de Datos de Moneda potente y escalable
La API de Datos de Moneda de Xe es utilizada por miles de empresas, desde pymes hasta empresas Fortune 500 en todos los sectores. Con nuestra API de conversión de divisas, obtendrás disponibilidad garantizada, volúmenes escalables y respuestas en milisegundos. Intégralo fácilmente con tu software actual, incluyendo Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP y más.
Documentación extensa de la API
Nuestra documentación detallada de la API de moneda está repleta de instrucciones sencillas y ejemplos de código para facilitar su implementación.
Guía de inicio rápido no técnica - Prueba nuestra API con tu prueba gratuita
PDF de especificaciones técnicas - API JSON potente diseñada para desarrolladores
Xe Currency Data Swagger - Accede al SDK del cliente y del servidor
Nuestro repositorio API en GitHub - Saca el máximo partido a nuestra API de datos de moneda
La API de Datos de Moneda de Xe ofrece tipos de cambio fiables para las necesidades de tu negocio. Selecciona la frecuencia de las actualizaciones de tasas y el número de solicitudes de tasa de API por mes.
Si los planes que se muestran a continuación no se ajustan a tus necesidades, contáctanos.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Colabora con nosotros
Buscamos proveedores de software, servicios profesionales de TI y socios de recomendación que colaboren con nosotros y aprovechen nuestra API para crear productos y servicios innovadores.
La colaboración con Xe Currency Data ofrece una infraestructura robusta, una API bien documentada, oportunidades de redistribución, co-branding y programas de recomendación.
ISVs
Nuestra API es una gran solución para proveedores independientes de software que buscan integrar datos de tipos de cambio en productos. Utiliza XECD para acceder a velocidades en vivo, datos históricos y más. Esto mejora tus productos y aporta más valor a tus clientes.
Servicios Profesionales de TI
XECD es fácil de usar, pero algunas empresas pueden necesitar ayuda con la integración, personalización y otros aspectos técnicos. Al asociarte con nosotros, puedes ofrecer a tus clientes una solución integral que incluya nuestra API y tu experiencia.
Referencias
Únete a nuestro programa de recomendación para obtener más oportunidades de ingresos. Gana una comisión por cada recomendación exitosa que nos envíes. También ofrecemos oportunidades de co-branding, que te permiten promocionar nuestros productos y servicios bajo tu marca.
Integra la API de datos de moneda de Xe
En Xe, estamos dedicados a ofrecer un soporte de calidad. Estamos encantados de personalizar un paquete de API de Datos de Moneda para adaptarlo al caso de uso único de tu empresa. Si quieres asociarte con Xe, escríbenos.
Para más información, visita nuestra página de preguntas frecuentes.
Xe siempre está buscando nuevas ideas sobre cómo compartir nuestros datos de moneda de confianza global. ¿Sigue necesitando asistencia? Llámanos: +1 416 214-5606 - Opción 1
API de datos de divisas
La API de Datos de Moneda de Xe es una herramienta amigable para desarrolladores que proporciona datos precisos y en tiempo real sobre tipos de cambio para 220+ monedas procedentes de más de 100+ fuentes globales. Implementa XECD para acceder a tipos históricos, medias mensuales y volatilidad de divisas.
Nuestra API de Datos de Moneda es una API en la que puedes confiar, extrayendo tipos de más de 100 fuentes financieras y bancos centrales. Detectamos y filtramos cualquier error, y actualizamos los datos del tipo de cambio hasta cada 60 segundos para obtener la información más actualizada.
Las características adicionales pueden variar según tu paquete. Todas las APIs XECD tienen:
Tipos de cambio en tiempo real e históricos
Promedios mensuales
Datos de volatilidad de divisas
Consultas por marco temporal
Margen personalizable y características de precios
Para que el proceso de integración sea lo más sencillo posible para ti, Xe ofrece SDKs en Java, NodeJS, PHP y Python. También ofrecemos una documentación extensa de API, como una guía de inicio rápido no técnica, PDF de especificaciones técnicas y un repositorio de GitHub.
La API de Xe es escalable y puede integrarse con plataformas como Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP y más. Dependiendo de tu paquete, la API de Datos de Moneda funciona con ERPs, CRM y aplicaciones SaaS.
¡Sí! Xe ofrece una prueba gratuita para que puedas explorar las capacidades de la API y ver cómo encaja en tu entorno de software. Pruébalo tú mismo, sin compromiso, antes de elegir un paquete.