Códigos SWIFT/BIC
Encuentre el código SWIFT/BIC que necesita con nuestra sencilla herramienta de búsqueda de códigos SWIFT. Busque por país, nombre del banco o ciudad para obtener códigos precisos para transferencias internacionales.
Encuentra un código SWIFT
¿Qué es un código SWIFT/BIC?
Un código SWIFT, también conocido como BIC, es un identificador bancario internacional que se utiliza para garantizar que su dinero llegue al destino correcto al enviar o recibir fondos transfronterizos. Indica a los bancos exactamente qué institución financiera participa en la transferencia, lo que ayuda a garantizar la entrega segura y precisa de pagos internacionales.
Formato de código SWIFT/BIC
Un código SWIFT/BIC tiene entre 8 y 11 caracteres e identifica un banco y una sucursal específicos en cualquier parte del mundo. Cada parte del código tiene un significado:
Código de Banco (AAAA): 4 letras que representan al banco, a menudo una versión abreviada de su nombre.
Código de País (BB): 2 letras que indican el país donde se encuentra el banco.
Código de Ubicación (CC): 2 caracteres (letras o números) que indican la sede o región del banco.
Código de Sucursal (123): 3 dígitos que especifican una sucursal en particular. Si esta sección es «XXX», se refiere a la sede del banco.
Ejemplo de un código SWIFT
¿Cuándo necesitas un código SWIFT/BIC?
Es posible que necesite un código SWIFT/BIC al enviar o recibir dinero internacionalmente. Esto ayuda a dirigir la transferencia al banco y la sucursal correctos. Algunos países también pueden requerir información adicional, como un IBAN o un código bancario local, según el destino.
¿Dónde puedo encontrar mi código SWIFT/BIC?
Normalmente puede encontrar su código SWIFT/BIC en su banca en línea, en un extracto bancario o en el sitio web de su banco. También puede usar nuestro buscador de códigos SWIFT/BIC para encontrar el código correcto de un banco y una sucursal.
¿Ya conoces tu código SWIFT/BIC? ¡Ayúdanos a mover tu dinero!
Ya sea que envíes dinero a tus seres queridos o compres la casa de tus sueños en el extranjero, Xe te ayuda. Envía dinero a más de 190 países en más de 130 divisas.
Preguntas frecuentes sobre el código SWIFT/BIC
Un código SWIFT es un identificador único que se utiliza para reconocer a bancos e instituciones financieras de todo el mundo para transferencias internacionales de dinero. SWIFT significa Sociedad para la Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Estos códigos ayudan a garantizar que los pagos se dirijan al banco y país correctos. Un código SWIFT típico tiene entre 8 y 11 caracteres e incluye información sobre el banco, el país, la ubicación y, en ocasiones, una sucursal específica.
Un código BIC, o Código de Identificación Bancaria, es lo mismo que un código SWIFT. Se utiliza para identificar un banco específico al realizar transferencias internacionales. Si bien algunos países o bancos usan el término "BIC" y otros dicen "código SWIFT", ambos se refieren al mismo formato de código y tienen la misma finalidad: garantizar que los fondos lleguen a la institución financiera correcta.
Los códigos SWIFT ayudan a los bancos a comunicarse de forma segura y precisa durante las transferencias internacionales de dinero. Al enviar dinero al extranjero, su banco utiliza el código SWIFT del destinatario para identificar el banco receptor y su ubicación. Cada código incluye:
Un código bancario (4 letras)
Un código de país (2 letras)
Un código de ubicación (2 letras o dígitos)
Un código de sucursal opcional (3 caracteres)
Este sistema global garantiza que su pago se envíe de forma eficiente y segura al destino correcto.
No existe diferencia funcional entre un código SWIFT y un código BIC. Ambos términos se usan indistintamente. «SWIFT» se refiere a la red internacional (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) que desarrolló y gestiona el sistema. «BIC» significa Código de Identificación Bancaria, que es el término formal para el código en sí. Tanto si se denominan SWIFT como BIC, significan lo mismo.
Un código SWIFT identifica al banco, mientras que un IBAN (Número Internacional de Cuenta Bancaria) identifica la cuenta individual dentro de ese banco. Los códigos SWIFT garantizan que el dinero se destine a la institución correcta; los IBAN, a la cuenta correcta. Para transferencias internacionales, especialmente dentro de Europa, a menudo necesitará ambos para completar la transacción correctamente.
Un código SWIFT se utiliza para transferencias internacionales de dinero e identifica el banco y la sucursal que reciben el pago en cualquier parte del mundo. En cambio, un número de ruta se utiliza para transferencias nacionales dentro de Estados Unidos e identifica la institución financiera involucrada en la transacción. Los códigos SWIFT constan de 8 a 11 caracteres alfanuméricos, mientras que los números de ruta son códigos de 9 dígitos. En resumen, los códigos SWIFT son para transferencias internacionales y los números de ruta para pagos dentro de EE. UU.
Un código SWIFT se utiliza para transferencias internacionales de dinero e identifica el banco y la sucursal que reciben los fondos en todo el mundo. Por otro lado, un código de clasificación se utiliza para pagos nacionales en el Reino Unido e Irlanda y ayuda a dirigir los pagos al banco y la sucursal correctos a nivel local. Los códigos SWIFT constan de 8 a 11 caracteres alfanuméricos, mientras que los códigos de clasificación son números de 6 dígitos. En resumen, los códigos SWIFT se utilizan para transferencias globales, mientras que los códigos de clasificación se utilizan para transacciones locales en el Reino Unido e Irlanda.
No siempre. Algunos bancos utilizan un único código SWIFT (normalmente los códigos de la sede central terminan en XXX) para todas las sucursales. Otros asignan códigos SWIFT únicos a cada sucursal, a menudo con los tres últimos caracteres específicos. Si el destinatario proporciona un código específico de la sucursal, es recomendable usarlo; puede agilizar el procesamiento o garantizar que el pago llegue antes a la dirección correcta.
Para usar el buscador de códigos SWIFT, simplemente introduzca su país y el nombre del banco. Si conoce la ciudad, puede añadirla para refinar los resultados, aunque no es obligatorio. Una vez que encuentre el código SWIFT/BIC correcto, úselo en su transferencia internacional para asegurarse de que su dinero se destine a la entidad financiera correcta.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.