¿Qué es un código SWIFT/BIC?
Un código SWIFT, también conocido como BIC, es un identificador bancario internacional que se utiliza para garantizar que su dinero llegue al destino correcto al enviar o recibir fondos transfronterizos. Indica a los bancos exactamente qué institución financiera participa en la transferencia, lo que ayuda a garantizar la entrega segura y precisa de pagos internacionales.
¿Por qué necesito un código SWIFT/BIC?
Normalmente necesitará un código SWIFT/BIC al enviar o recibir transferencias internacionales, ya que ayuda a identificar la institución financiera correcta y a procesar el pago de forma segura. Sin embargo, no todas las transferencias internacionales lo requieren; algunos países o métodos de pago pueden utilizar alternativas como IBAN, números de ruta o códigos de compensación nacionales.
¿Mi banco tiene más de un código SWIFT?
Muchos bancos tienen varios códigos SWIFT, especialmente los grandes bancos con sucursales en diferentes ciudades. Algunos bancos utilizan un único código SWIFT global, mientras que otros asignan códigos únicos a sucursales específicas para facilitar la gestión de pagos internacionales con mayor precisión.
Preguntas frecuentes
Un código SWIFT se utiliza para identificar a un banco o institución financiera específica al enviar o recibir dinero transfronterizo. Actúa como una dirección internacional para su banco, lo que ayuda a enrutar su transferencia de forma segura y precisa a través del sistema bancario global. Si bien no todos los métodos de transferencia ni todos los países requieren un código SWIFT, a menudo es necesario al realizar transferencias bancarias tradicionales. Proporcionar el código SWIFT correcto reduce el riesgo de retrasos, rechazos o pagos mal enrutados.
Depende del banco. Algunos bancos utilizan un único código SWIFT global para todas las sucursales, mientras que otros asignan códigos únicos a sucursales o departamentos específicos, especialmente en grandes ciudades o para cuentas comerciales y corporativas. Si su sucursal tiene un código SWIFT específico, es recomendable usarlo, ya que puede agilizar el procesamiento y mejorar la precisión del seguimiento. De lo contrario, el código SWIFT de la sede central del banco suele ser una alternativa fiable.
Puede encontrar el código SWIFT de su sucursal de varias maneras:
Herramientas de búsqueda como la de esta página
Plataformas de banca en línea, donde suelen estar disponibles los detalles de las transferencias internacionales
Extractos bancarios o correspondencia oficial
Atención al cliente en su sucursal o a través de la línea de ayuda principal del banco. Si su sucursal no tiene un código SWIFT único, su banco podría indicarle que utilice un código general o de oficina central.
Usar un código SWIFT incorrecto puede provocar retrasos, rechazos o, en algunos casos, que los fondos se envíen a la entidad financiera equivocada. Si el pago es rechazado, podría ser devuelto al remitente, a menudo con cargos adicionales. Si los fondos llegan al banco equivocado, recuperarlos puede llevar mucho tiempo y generar gastos de recuperación. Siempre verifique el código SWIFT con su banco o con el destinatario antes de confirmar una transferencia, especialmente para pagos grandes o urgentes.
Un código SWIFT estándar tiene 8 u 11 caracteres y sigue la siguiente estructura:
Código del banco (4 letras): Identifica al banco
Código del país (2 letras): Indica el país donde se encuentra el banco
Código de ubicación (2 caracteres): Indica la ciudad o región
Código de sucursal (3 caracteres, opcional): Identifica una sucursal específica
Si el código tiene solo 8 caracteres, generalmente se refiere a la oficina principal del banco.
