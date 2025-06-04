Un código SWIFT se utiliza para identificar a un banco o institución financiera específica al enviar o recibir dinero transfronterizo. Actúa como una dirección internacional para su banco, lo que ayuda a enrutar su transferencia de forma segura y precisa a través del sistema bancario global. Si bien no todos los métodos de transferencia ni todos los países requieren un código SWIFT, a menudo es necesario al realizar transferencias bancarias tradicionales. Proporcionar el código SWIFT correcto reduce el riesgo de retrasos, rechazos o pagos mal enrutados.