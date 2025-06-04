Calculadora hipotecaria
Estima tus pagos mensuales de hipoteca y planifica la compra de tu casa en Estados Unidos con la calculadora hipotecaria de Xe. Introduce el precio de la vivienda, la entrada, el plazo del préstamo y el tipo de interés para ver tu pago mensual.
Utiliza la calculadora de tipos hipotecarios de Xe
Elige tu país
Selecciona el país en el que quieres comprar una propiedad para obtener cálculos hipotecarios precisos basados en los tipos locales.
Introduce el precio de la vivienda
Añade el precio de su vivienda para ayudarnos a calcular el importe de su préstamo y estimar sus pagos mensuales.
Añadir el pago inicial
Introduce la cantidad que planeas aportar. Esto determina el importe de tu préstamo y los pagos mensuales.
Seleccione un plazo de préstamo
Elige la duración de tu hipoteca para determinar tus pagos mensuales y el total de intereses pagados a lo largo del tiempo.
Tipo de interés de entrada
Introduce el tipo de interés estimado que esperas recibir. Esto afecta al importe total de intereses pagados a lo largo del tiempo.
Elegir enviar moneda
Selecciona la moneda en la que quieres aportar para ver cómo se convierten tus costes mensuales de la hipoteca en tiempo real.
Los gastos se incluyeron en los costes hipotecarios
Precio de la vivienda: Esta es la cantidad total que pagarás por una vivienda. El precio de la vivienda afecta directamente al importe de tu préstamo, los pagos mensuales de la hipoteca y los costes totales. Al elegir una vivienda, ten en cuenta otros gastos como los impuestos sobre la propiedad, el seguro de hogar y los costes de cierre para mantenerte dentro de tu presupuesto.
Entrada: Al comprar una vivienda, tendrás que pagar por adelantado un porcentaje del precio total de la vivienda, también conocido como pago inicial. Un pago inicial más alto reduce el importe del préstamo y disminuye los pagos mensuales, mientras que un pago inicial más pequeño incrementa estos gastos.
Tipo de interés: Un tipo de interés es el porcentaje del importe del préstamo que el prestamista te cobrará por pedir dinero prestado, afectando cuánto pagas cada mes. Un tipo más bajo reduce el coste total del préstamo, mientras que un tipo más alto lo incrementa. Los tipos de interés pueden ser fijos durante todo el plazo del préstamo o variables.
Plazo del préstamo: El plazo del préstamo es el tiempo que se tarda en devolver la hipoteca. Un plazo más corto, como 15 años, tendrá pagos mensuales más altos pero menos intereses pagados en total. Sin embargo, un plazo más largo, como 30 años, reduce los pagos hipotecarios y aumenta el coste total de intereses.
Impuesto real: El impuesto sobre la propiedad es un impuesto gubernamental basado en el valor de tu vivienda y tu tipo impositivo. Ayuda a financiar escuelas locales, mantenimiento de carreteras, infraestructuras públicas y servicios de emergencia. Pagarás este impuesto anualmente o como parte de tu pago mensual de la hipoteca.
Seguro de hogar: El seguro de hogar es una póliza que te protege frente a pérdidas económicas debidas a daños, robos o reclamaciones de responsabilidad civil. La mayoría de los prestamistas exigirán esto para asegurarse de que puedas reparar o reemplazar tu vivienda en caso de que ocurra un evento impredecible.
PMI: El seguro hipotecario privado se añade a tu pago mensual si pones menos del 20% al comprar una vivienda. Esto protege al prestamista en caso de que no puedas pagar tu préstamo. Una vez que acumules suficiente valor sobre la vivienda, podrás eliminar el seguro hipotecario privado.
HOA: Los propietarios que viven en comunidades residenciales como barrios, complejos de condominios o casas adosadas pagan cuotas mensuales o anuales de la Asociación de Propietarios. Esto suele cubrir servicios, mantenimiento y otros servicios comunitarios. Las tasas y normativas varían según la comunidad.
Costes de cierre: Los costes de cierre son cargos iniciales que pagas al finalizar la compra de una propiedad. Normalmente oscilan entre el 2% y el 5% del precio total de la vivienda e incluyen comisiones del prestamista, seguro de título, costes de tasación e impuestos. Estos costes son el paso final para comprar una vivienda y se deben pagar en el momento del cierre.
Fórmula de pago hipotecario
Esta fórmula te ayuda a calcular tu pago mensual de la hipoteca basándote únicamente en el importe del préstamo y los intereses. No incluye costes adicionales como impuestos sobre la propiedad, seguro de hogar ni ninguna tasa que pueda aumentar tu pago mensual total.
Calcula manualmente tus pagos mensuales de la hipoteca con esta fórmula:
Aquí está el desglose:
M = Pago mensual:
Esto eslo que estás resolviendo. Para empezar, recopila los datos de tu préstamo. Estos factores determinarán cuánto pagarás cada mes.
P = Cantidad principal:
Este esel saldo del préstamo, o la cantidad total que aún debes en tu hipoteca. El saldo de tu préstamo afecta directamente a tu pago mensual, los intereses y el valor de la vivienda. Aumentarás la propiedad de tu propiedad a medida que el saldo disminuya.
r = Tipo de interés mensual:
El tipode interés hipotecario es un tipo anual que se pagará mensualmente a lo largo del año. Para encontrar el tipo de interés mensual, divide el porcentaje anual por el número de meses en un año. Por ejemplo, si tu tipo de interés anual es del 5%, esto sería 0,05/12 = 0,004167.
n = Número de pagos:
Este esel número total de pagos que harás a lo largo de la vida de tu préstamo. Para encontrar la cantidad total, multiplica el plazo de tu préstamo en años por 12. Por ejemplo, si el plazo de tu préstamo es de 30 años, esto parecería 30x12 = 360. Esto significa que realizarás un total de 360 pagos durante todo el plazo de tu préstamo.
Tipos comunes de préstamos
Préstamo convencional: Se trata de un préstamo conforme respaldado por prestamistas privados que requieren buen crédito y una entrada del 3% al 5%. Si pones menos del 20%, es obligatorio un seguro hipotecario privado.
Préstamo FHA: Un préstamo FHA ayuda a compradores de vivienda primerizos o a personas con puntuaciones crediticias bajas. Requiere un pago inicial mínimo del 3,5% y un seguro hipotecario obligatorio, lo que incrementa el coste del préstamo.
Préstamo VA: Los préstamos VA están disponibles para veteranos, en activo y algunos cónyuges, respaldados por el Departamento de Asuntos de Veteranos. No requiere entrada ni PMI, pero los compradores deben pagar una comisión de financiación.
Préstamo USDA: Un préstamo USDA es un préstamo respaldado por el gobierno disponible para compradores que compran una vivienda en zonas rurales o suburbanas. No se necesita entrada, pero tiene límites de ingresos y requiere PMI.
Hipotecas jumbo: Los préstamos jumbo superan los límites estándar y requieren puntuaciones de crédito más altas, entradas más altas y requisitos más estrictos.
Condiciones adicionales de préstamo
Plazo del préstamo: Esto se refiere al tiempo que tienes para devolver el préstamo en su totalidad, normalmente 15, 20 o 30 años. Los plazos más cortos tienen tipos de interés más bajos pero pagos mensuales más altos, mientras que los plazos más largos tienen pagos mensuales más bajos y un interés total más alto.
Tipo fijo vs tipo ajustable: Una hipoteca a tipo fijo se mantiene igual durante todo el plazo del préstamo, proporcionando pagos previsibles. Una hipoteca a tipo variable (ARM) comienza con un tipo fijo y luego cambia según las condiciones del mercado, provocando que los pagos aumenten o disminuyan.
Préstamos conformes frente a préstamos no conformes: Los préstamos conformes cumplen con las directrices establecidas por Fannie Mae o Freddie Mac. Los préstamos no conformes no cumplen estos estándares y requieren mejores puntuaciones crediticias, pagos iniciales más altos y requisitos financieros más estrictos.
Cómo decidir el precio de una vivienda que puedas permitirte
Una forma habitual de estimar el coste de una vivienda que puedes permitirte es utilizando la regla 28/36. Esta directriz sugiere que no más del 28% de tus ingresos brutos mensuales se destina a los costes de la vivienda, como la hipoteca, los impuestos sobre la propiedad y el seguro. Mientras tanto, tus pagos mensuales totales de deuda, incluidos préstamos para coches, préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito, deberían mantenerse por debajo del 36% de tus ingresos.
Método 28/36
Alex gana 6.000 dólares al mes antes de impuestos. Según la regla del 28%, su pago hipotecario, incluidos impuestos y seguros, debería ser de 1.680 dólares. Con 800 dólares adicionales en pagos mensuales de estudiante y coche, su deuda total es de 2.480 dólares, superando el límite del 36%. Alex tendrá que ajustar el presupuesto de su casa o pagar una deuda antes de comprar.
Otras normas de asequibilidad
La regla del 28/36 es solo un enfoque. Los prestamistas también tienen en cuenta tu ratio deuda-ingresos (DTI), que mide tu deuda mensual total en comparación con tus ingresos. Además, factores como tu puntuación crediticia, tus ahorros para la entrada y los gastos de estilo de vida afectan a lo que puedes permitirte cómodamente.
Siguientes pasos tras calcular tu pago hipotecario
Después de estimar tus pagos hipotecarios, sigue estos pasos para avanzar con la compra de tu propiedad.
Paso 1: Busca un prestamista. Compara opciones de préstamo, tipos de interés y comisiones para elegir el prestamista que mejor se adapte a ti.
Paso 2: Consigue la precalificación para una hipoteca. Envía tus datos financieros básicos para obtener una estimación de cuánto puedes permitirte.
Paso 3: Empieza a buscar una casa y haz una oferta. Una vez que encuentres una vivienda, haz una oferta y negocia el mejor trato con el vendedor.
Paso 4: Una vez que acepten tu oferta, puedes solicitar formalmente un préstamo. Presenta los documentos necesarios y completa el proceso de aprobación.
Paso 5: Completa el proceso de compra de la vivienda haciendo tu pago inicial y finalizando la compra.
Preguntas frecuentes - Calculadora hipotecaria Xe Estados Unidos
La calculadora hipotecaria Xe es una herramienta en línea que te ayuda a estimar tus pagos mensuales de hipoteca en Estados Unidos. Introduciendo el precio de tu vivienda, la entrada, el plazo del préstamo y el tipo de interés, puedes ver rápidamente cuánto costará tu hipoteca cada mes. Esta potente calculadora hipotecaria está diseñada para ayudar a los compradores a planificar y presupuestar su hipoteca.
Tu pago mensual de la hipoteca está influido por varios factores importantes:
Precio de la vivienda: El precio total de compra de tu propiedad.
Entrada: La cantidad en efectivo pagada por adelantado, lo que reduce la cantidad total del préstamo.
Plazo del préstamo: La duración de tu hipoteca (por ejemplo, 15 años frente a 30 años) afecta tanto al coste mensual como al total de intereses pagados.
Tipo de interés: La tasa anual porcentual se convertía en una tasa mensual.
Costes adicionales: También se pueden incluir insumos opcionales como impuestos sobre la propiedad, seguro de hogar y tasas de la comunidad de propietarios para una estimación completa del pago.
Con estos datos, la calculadora hipotecaria Xe te ayuda a comparar diferentes escenarios de préstamo y encontrar la mejor opción para tu presupuesto.
Un pago inicial mayor reduce el importe de tu préstamo, lo que a su vez reduce tu pago mensual de la hipoteca y los intereses totales con el tiempo. Si pones menos del 20%, puede que tengas que pagar un seguro hipotecario privado (PMI), lo que puede aumentar tus costes mensuales. Aumentando tu entrada, puedes conseguir tipos hipotecarios más bajos y ahorrar dinero a largo plazo.
La calculadora hipotecaria Xe cubre varios tipos de préstamos hipotecarios disponibles en Estados Unidos, incluyendo:
Préstamos convencionales: Normalmente requieren un 3%-5% de entrada con PMI adicional si es inferior al 20%.
Préstamos FHA: Ideal para compradores de vivienda por primera vez con puntuaciones de crédito bajas y requieren un pago inicial mínimo del 3,5%.
Préstamos VA: Disponible para veteranos elegibles y miembros en servicio activo, a menudo sin entrada ni PMI.
Préstamos USDA: Préstamos respaldados por el gobierno para propiedades rurales, a menudo sin entrada y con requisitos basados en los ingresos.
Préstamos Jumbo: Para propiedades de alto valor que superan los límites convencionales de préstamo, lo que requiere puntuaciones crediticias más altas y pagos iniciales más elevados.
Estas opciones están integradas en la calculadora hipotecaria Xe para que puedas evaluar diferentes escenarios de financiación.
La fórmula estándar de pago hipotecario es:
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ]
Dónde:
M = Pago mensual de la hipoteca
P = Capital (importe del préstamo)
r = Tipo de interés mensual (tipo anual dividido entre 12)
n = Número total de pagos (plazo del préstamo en años multiplicado por 12)
Esta fórmula está integrada en la calculadora hipotecaria Xe, permitiéndote ver exactamente cómo los cambios en el tipo de interés o el plazo del préstamo afectan a tu pago mensual.
Para reducir tu pago mensual de la hipoteca, considera estas estrategias:
Opta por un plazo de préstamo más largo: Extender el plazo de la hipoteca (por ejemplo, 30 años en lugar de 15) reduce la cuota mensual, aunque los intereses totales pueden aumentar.
Aumenta tu entrada: Un pago inicial más alto reduce tu capital y puede ayudarte a conseguir un mejor tipo de interés.
Elige una vivienda más económica: Un precio de vivienda más bajo resulta en una cantidad de préstamo menor, lo que lleva a una reducción en los pagos mensuales.
Usando la calculadora hipotecaria Xe, puedes simular estos escenarios para determinar la opción más rentable para ti.
Estos gastos adicionales se incluyen en el pago mensual total cuando decides incluirlos.
Impuestos sobre la propiedad: Calculados en función del valor de tu vivienda y de los tipos impositivos locales, pueden afectar significativamente tu pago.
Seguro de hogar: Esencial para proteger tu inversión, este coste puede añadirse a tu pago mensual de la hipoteca.
Tasas de la comunidad de vecinos: Las tarifas regulares por propiedades en comunidades gestionadas aumentan tus gastos mensuales.
Incluir estos costes en la calculadora hipotecaria Xe ofrece una visión completa de los costes totales de tu vivienda.
Los expertos suelen utilizar la regla 28/36 como guía para garantizar la asequibilidad del hogar:
Regla del 28%: No más del 28% de tus ingresos brutos mensuales deben destinarse a gastos de vivienda (incluyendo hipoteca, impuestos y seguros).
Regla del 36%: Tus pagos totales de deuda no deben superar el 36% de tus ingresos.
La calculadora hipotecaria Xe, combinada con estas pautas de asequibilidad, te ayuda a determinar un precio de vivienda realista y un plan hipotecario que se ajuste a tu presupuesto.
Después de obtener tu estimación mensual de pago hipotecario usando la calculadora hipotecaria XE:
Compara prestamistas: Consulta diferentes opciones hipotecarias, tipos y comisiones para encontrar la mejor oferta.
Obtén la preclasificación: Envía tu información financiera para obtener una precalificación, así saber cuánto puedes pedir prestado.
Empieza a buscar casa: Utiliza tu presupuesto para buscar casas dentro de tu rango de presupuesto.
Solicita una hipoteca: Completa el proceso de solicitud de hipoteca y presenta los documentos necesarios.
Finaliza tu compra: Haz tu pago inicial, cierra el préstamo y muévete a tu nueva vivienda.
Este proceso paso a paso garantiza que estés bien preparado para una compra exitosa de tu vivienda.