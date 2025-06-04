Gráficos de Xe Currency: de ADA a AED

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de ADA a AED

Cardano hasta Dírham de los EAU

1 ADA = 0 AED

30 ago 2025, 6:22 UTC - 30 ago 2025, 6:22 UTC
ADA/AED cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

ada

ADA - Cardano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Cardano más popular es de ADA a USD. El código de la divisa Cardano es ADA.

aed

AED - Dírham de los EAU

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dírham de los EAU más popular es de AED a USD. El código de la divisa Dírhams de los EAU es AED. El símbolo de esta divisa es د.إ.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16856
GBP / EUR1,15527
USD / JPY147,023
GBP / USD1,35000
USD / CHF0,800308
USD / CAD1,37499
EUR / JPY171,805
AUD / USD0,654080

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

