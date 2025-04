MGA - Malagasy Ariary

El Malagasy Ariary es la moneda de Madagascar. Nuestro ranking de divisas muestra que el tipo de cambio más popular de Malagasy Ariary es el tipo de cambio MGA a USD. El código de divisa de Madagascar Ariary es MGA , y el símbolo monetario es Ar. A continuación, encontrará las tarifas de Malagasy Ariary y un conversor de divisas.

Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.