HRK - Croatian Kuna

El Croatian Kuna es la moneda de Croatia. Nuestro ranking de divisas muestra que el tipo de cambio más popular de Croatian Kuna es el tipo de cambio HRK a USD. El código de divisa de Croatia Kuna es HRK , y el símbolo monetario es kn. A continuación, encontrará las tarifas de Croatian Kuna y un conversor de divisas.

The Croatian Kuna (HRK) was replaced by the Euro (EUR) on January 1, 2013. The Kuna is no longer accepted as legal tender as of January 14, 2023.