BBD - Barbadian or Bajan Dollar

El Barbadian or Bajan Dollar es la moneda de Barbados. Nuestro ranking de divisas muestra que el tipo de cambio más popular de Barbadian or Bajan Dollar es el tipo de cambio BBD a USD. El código de divisa de Barbados Dollar es BBD , y el símbolo monetario es $. A continuación, encontrará las tarifas de Barbadian or Bajan Dollar y un conversor de divisas.