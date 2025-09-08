Compare el tipo de cambio de MONETA CZK a CNY

MONETA Money Bank, con orígenes a finales de los 90 y sede en Praga, es una importante entidad crediticia para particulares y pymes. Ofrece cuentas, tarjetas, préstamos al consumo y para automóviles, hipotecas, crédito para pequeñas empresas, servicios comerciales y productos de ahorro e inversión. Su red de sucursales, su amplio acceso a cajeros automáticos y su sólida banca móvil permiten un servicio eficiente a nivel nacional para clientes del mercado masivo y emprendedores.