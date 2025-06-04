XE Currency Diagramme: ZWG in NOK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
Wir verwenden Marktmittelkurse
Wir verwenden Marktmittelkurse
Transfer-Angebot anzeigen

Schaubild – ZWG in NOK

Simbabwe-Dollar zu Norwegische Krone

1 ZWG = 0 NOK

6. Sept. 2025, 05:03 UTC - 6. Sept. 2025, 05:03 UTC
ZWG/NOK schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

zwg

ZWG - Simbabwe-Dollar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass ZWG zu USD der beliebteste Wechselkurs für Simbabwe-Dollar ist. Der Währungscode für Zimbabwean Dollars ist ZWG.

More Simbabwe-Dollar info
nok

NOK - Norwegische Krone

Unsere Währungsrankings zeigen, dass NOK zu USD der beliebteste Wechselkurs für Norwegische Krone ist. Der Währungscode für Norwegian Kroner ist NOK. Das Währungssymbol ist kr.

More Norwegische Krone info

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,17160
GBP / EUR1,15223
USD / JPY147,436
GBP / USD1,34995
USD / CHF0,798992
USD / CAD1,38334
EUR / JPY172,735
AUD / USD0,655718

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweit

Weitere Informationen

Die beliebtesten Währungstools der Welt

XE Internationaler Geldtransfer

Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.

Geld senden

XE Currency – Diagramme

Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.

Diagramme anzeigen

XE-Kursbenachrichtigungen

Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.

Benachrichtigung erstellen
Xe App on iPhone

XE App herunterladen

Live-Kurse prüfen, Geld sicher senden, Kursbenachrichtigungen einstellen, Benachrichtigungen erhalten und mehr.

Scannen Sie mich!

app store svggoogle play svg

Mehr als 113 Millionen Downloads weltweit