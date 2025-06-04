XE Currency Diagramme: ZWG in CHF
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – ZWG in CHF
Simbabwe-Dollar zu Schweizer Franken
1 ZWG = 0 CHF
6. Sept. 2025, 04:53 UTC - 6. Sept. 2025, 04:53 UTC
ZWG/CHF schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
ZWG - Simbabwe-Dollar
Unsere Währungsrankings zeigen, dass ZWG zu USD der beliebteste Wechselkurs für Simbabwe-Dollar ist. Der Währungscode für Zimbabwean Dollars ist ZWG.More Simbabwe-Dollar info
CHF - Schweizer Franken
Unsere Währungsrankings zeigen, dass CHF zu USD der beliebteste Wechselkurs für Schweizer Franken ist. Der Währungscode für Schweizer Franken ist CHF. Das Währungssymbol ist CHF.More Schweizer Franken info
API von XE Currency für Währungsdaten
Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweitWeitere Informationen
Die beliebtesten Währungstools der Welt
XE Internationaler Geldtransfer
Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.
XE Currency – Diagramme
Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.
XE-Kursbenachrichtigungen
Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.