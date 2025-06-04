XE Currency Diagramme: ZWD in TMM

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – ZWD in TMM

Simbabwe-Dollar zu Turkmenistani Manat

1 ZWD = 0 TMM

6. Sept. 2025, 04:45 UTC - 6. Sept. 2025, 04:45 UTC
ZWD/TMM schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

zwd

ZWD - Simbabwe-Dollar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass ZWD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Simbabwe-Dollar ist. Der Währungscode für Zimbabwean Dollars ist ZWD. Das Währungssymbol ist Z$.

tmm

TMM - Turkmenistani Manat

Unsere Währungsrankings zeigen, dass TMM zu USD der beliebteste Wechselkurs für Turkmenistani Manat ist. Der Währungscode für Turkmenistani Manats ist TMM.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,17153
GBP / EUR1,15280
USD / JPY147,403
GBP / USD1,35054
USD / CHF0,798189
USD / CAD1,38346
EUR / JPY172,686
AUD / USD0,655845

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

