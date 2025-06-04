XE Currency Diagramme: XLM in CVE

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
Wir verwenden Marktmittelkurse
Wir verwenden Marktmittelkurse
Krypto kaufenKraken

Schaubild – XLM in CVE

Stellar Lumen zu Kap-Verde-Escudo

1 XLM = 0 CVE

5. Sept. 2025, 22:01 UTC - 5. Sept. 2025, 22:01 UTC
XLM/CVE schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

xlm

XLM - Stellar Lumen

Unsere Währungsrankings zeigen, dass XLM zu USD der beliebteste Wechselkurs für Stellar Lumen ist. Der Währungscode für Stellar Lumens ist XLM.

More Stellar Lumen info
cve

CVE - Kap-Verde-Escudo

Unsere Währungsrankings zeigen, dass CVE zu USD der beliebteste Wechselkurs für Kap-Verde-Escudo ist. Der Währungscode für Cape Verdean Escudos ist CVE. Das Währungssymbol ist $.

More Kap-Verde-Escudo info

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,17205
GBP / EUR1,15244
USD / JPY147,372
GBP / USD1,35072
USD / CHF0,798285
USD / CAD1,38282
EUR / JPY172,729
AUD / USD0,655452

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweit

Weitere Informationen

Die beliebtesten Währungstools der Welt

XE Internationaler Geldtransfer

Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.

Geld senden

XE Currency – Diagramme

Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.

Diagramme anzeigen

XE-Kursbenachrichtigungen

Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.

Benachrichtigung erstellen
Xe App on iPhone

XE App herunterladen

Live-Kurse prüfen, Geld sicher senden, Kursbenachrichtigungen einstellen, Benachrichtigungen erhalten und mehr.

Scannen Sie mich!

app store svggoogle play svg

Mehr als 113 Millionen Downloads weltweit