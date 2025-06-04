XE Currency Diagramme: SVC in MTL
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – SVC in MTL
El-Salvador-Colón zu Maltese Lira
1 SVC = 0 MTL
4. Sept. 2025, 17:08 UTC - 4. Sept. 2025, 17:08 UTC
SVC/MTL schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
SVC - El-Salvador-Colón
Unsere Währungsrankings zeigen, dass SVC zu USD der beliebteste Wechselkurs für El-Salvador-Colón ist. Der Währungscode für Salvadoran Colones ist SVC. Das Währungssymbol ist $.More El-Salvador-Colón info
MTL - Maltese Lira
Unsere Währungsrankings zeigen, dass MTL zu USD der beliebteste Wechselkurs für Maltese Lira ist. Der Währungscode für Maltese Liri ist MTL.
API von XE Currency für Währungsdaten
Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweitWeitere Informationen
Die beliebtesten Währungstools der Welt
XE Internationaler Geldtransfer
Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.
XE Currency – Diagramme
Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.
XE-Kursbenachrichtigungen
Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.