XE Currency Diagramme: STN in XRP

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – STN in XRP

São-toméischer Dobra zu Ripple

1 STN = 0 XRP

4. Sept. 2025, 15:34 UTC - 4. Sept. 2025, 15:34 UTC
STN/XRP schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

stn

STN - São-toméischer Dobra

Unsere Währungsrankings zeigen, dass STN zu USD der beliebteste Wechselkurs für São-toméischer Dobra ist. Der Währungscode für Sao Tomean Dobras ist STN. Das Währungssymbol ist Db.

xrp

XRP - Ripple

Unsere Währungsrankings zeigen, dass XRP zu USD der beliebteste Wechselkurs für Ripple ist. Der Währungscode für Ripple ist XRP.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16429
GBP / EUR1,15374
USD / JPY148,660
GBP / USD1,34329
USD / CHF0,806208
USD / CAD1,38386
EUR / JPY173,083
AUD / USD0,650871

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

