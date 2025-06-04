XE Currency Diagramme: STN in VEF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – STN in VEF

São-toméischer Dobra zu Venezolanischer Bolivar

1 STN = 0 VEF

4. Sept. 2025, 13:32 UTC - 4. Sept. 2025, 13:32 UTC
STN/VEF schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

stn

STN - São-toméischer Dobra

Unsere Währungsrankings zeigen, dass STN zu USD der beliebteste Wechselkurs für São-toméischer Dobra ist. Der Währungscode für Sao Tomean Dobras ist STN. Das Währungssymbol ist Db.

vef

VEF - Venezolanischer Bolivar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass VEF zu USD der beliebteste Wechselkurs für Venezolanischer Bolivar ist. Der Währungscode für Venezuelan Bolívares ist VEF. Das Währungssymbol ist Bs.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16518
GBP / EUR1,15351
USD / JPY148,454
GBP / USD1,34405
USD / CHF0,805154
USD / CAD1,38154
EUR / JPY172,976
AUD / USD0,652033

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

