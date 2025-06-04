XE Currency Diagramme: SGD in SDD
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – SGD in SDD
Singapur-Dollar zu Sudanese Dinar
1 SGD = 0 SDD
4. Sept. 2025, 02:18 UTC - 4. Sept. 2025, 02:18 UTC
SGD/SDD schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
SGD - Singapur-Dollar
Unsere Währungsrankings zeigen, dass SGD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Singapur-Dollar ist. Der Währungscode für Singapore Dollars ist SGD. Das Währungssymbol ist S$.More Singapur-Dollar info
SDD - Sudanese Dinar
Unsere Währungsrankings zeigen, dass SDD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Sudanese Dinar ist. Der Währungscode für Sudanese Dinars ist SDD.
API von XE Currency für Währungsdaten
Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweitWeitere Informationen
Die beliebtesten Währungstools der Welt
XE Internationaler Geldtransfer
Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.
XE Currency – Diagramme
Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.
XE-Kursbenachrichtigungen
Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.