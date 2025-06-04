Hypothekenrechner
Schätzen Sie Ihre monatlichen Hypothekenzahlungen und planen Sie Ihren Hauskauf in den Vereinigten Staaten mit dem Hypothekenrechner von Xe. Geben Sie den Hauspreis, die Anzahlung, die Darlehenslaufzeit und den Zinssatz ein, um Ihre monatliche Rate zu sehen.
Verwenden Sie den Hypothekenrechner von Xe
Wählen Sie Ihr Land
Wählen Sie das Land aus, in dem Sie eine Immobilie kaufen möchten, um genaue Hypothekenberechnungen basierend auf lokalen Zinssätzen zu erhalten.
Geben Sie den Immobilienpreis ein
Fügen Sie Ihren Hauspreis hinzu, um uns bei der Berechnung Ihres Darlehensbetrags und der Schätzung Ihrer monatlichen Zahlungen zu helfen.
Fügen Sie die Anzahlung hinzu
Gib den Betrag ein, den du anzahlen möchtest. Dies bestimmt die Höhe Ihres Darlehens und die monatlichen Zahlungen.
Wählen Sie eine Darlehenslaufzeit
Wählen Sie die Laufzeit Ihrer Hypothek, um Ihre monatlichen Zahlungen und die insgesamt gezahlten Zinsen über die Zeit zu bestimmen.
Eingangszinssatz
Geben Sie den geschätzten Zinssatz ein, den Sie erwarten. Dies wirkt sich auf den insgesamt über die Zeit gezahlten Zinsen aus.
Wählen Sie Send-Währung
Wählen Sie die Währung aus, in der Sie zahlen möchten, um Ihre monatlichen Hypothekenkosten in Echtzeit umrechnen zu sehen.
Ausgaben, die in die Hypothekenkosten einbezogen werden
Hauspreis: Das ist der Gesamtbetrag, den Sie für ein Haus zahlen. Der Hauspreis wirkt sich direkt auf Ihren Darlehensbetrag, die monatlichen Hypothekenzahlungen und die Gesamtkosten aus. Berücksichtigen Sie bei der Wahl eines Hauses auch andere Ausgaben wie Grundsteuern, Hausratversicherung und Abschlusskosten, um im Budget zu bleiben.
Anzahlung: Beim Hauskauf müssen Sie einen Prozentsatz des Gesamtpreises im Voraus zahlen, auch bekannt als Anzahlung. Eine höhere Anzahlung reduziert Ihren Kreditbetrag und senkt die monatlichen Zahlungen, während eine kleinere Anzahlung diese Kosten erhöht.
Zinssatz: Ein Zinssatz ist der Prozentsatz des Darlehensbetrags, den der Kreditgeber Ihnen für das Leihen berechnet, was beeinflusst, wie viel Sie monatlich zahlen. Ein niedrigerer Zinssatz senkt Ihre Gesamtkreditkosten, während ein höherer Zinssatz sie erhöht. Die Zinssätze können während der gesamten Darlehenslaufzeit festgelegt oder variabel sein.
Laufzeit des Darlehens: Die Darlehenslaufzeit ist die Zeit, die benötigt wird, um das Hypothekendarlehen zurückzuzahlen. Eine kürzere Laufzeit, zum Beispiel 15 Jahre, hat höhere monatliche Zahlungen, aber insgesamt weniger Zinsen. Eine längere Laufzeit, etwa 30 Jahre, senkt jedoch die Hypothekenzahlungen und erhöht die Gesamtzinskosten.
Grundsteuer: Die Grundsteuer ist eine staatliche Steuer, die auf dem Wert Ihres Hauses und Ihrem Steuersatz basiert. Sie unterstützt die Finanzierung lokaler Schulen, Straßeninstandhaltung, öffentlicher Infrastruktur und Notfalldienste. Sie zahlen diese Steuer jährlich oder als Teil Ihrer monatlichen Hypothekenzahlung.
Hausratversicherung: Eine Hausratversicherung ist eine Police, die Sie vor finanziellen Verlusten durch Schäden, Diebstahl oder Haftpflichtansprüche schützt. Die meisten Kreditgeber verlangen dies, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Haus reparieren oder ersetzen können, falls ein unvorhersehbares Ereignis eintritt.
PMI: Eine private Hypothekenversicherung wird zu Ihrer monatlichen Zahlung hinzugefügt, wenn Sie beim Hauskauf weniger als 20 % anzahlen. Dies schützt den Kreditgeber, falls Sie Ihren Kredit nicht zurückzahlen können. Sobald Sie genügend Eigenkapital aufgebaut haben, können Sie die private Hypothekenversicherung abschaffen.
HOA: Hausbesitzer, die in Wohngebieten wie einer Nachbarschaft, einer Eigentumswohnung oder einem Stadthaus leben, zahlen monatliche oder jährliche Gebühren für die Hausbesitzervereinigung. Dies bezahlt in der Regel Annehmlichkeiten, Wartung und andere Gemeindedienste. Gebühren und Vorschriften variieren je nach Gemeinde.
Abschlusskosten: Abschlusskosten sind Vorauszahlungen, die Sie beim Abschluss eines Immobilienkaufs zahlen. Sie liegen in der Regel zwischen 2 % und 5 % des Gesamtpreises des Hauses und umfassen Kreditgebergebühren, Titelversicherung, Bewertungskosten und Steuern. Diese Kosten sind der letzte Schritt zum Kauf eines Hauses und sind zum Abschluss fällig.
Hypothekenzahlungsformel
Diese Formel hilft Ihnen, Ihre monatliche Hypothekenzahlung nur basierend auf dem Darlehensbetrag und den Zinsen zu bestimmen. Es sind keine zusätzlichen Kosten wie Grundsteuern, Hausratversicherung oder Gebühren, die Ihre gesamte monatliche Zahlung erhöhen könnten, enthalten.
Berechnen Sie Ihre monatlichen Hypothekenzahlungen manuell mit dieser Formel:
Hier ist die Aufschlüsselung:
M = Monatliche Zahlung:
Das istes, wofür du lösst. Um zu beginnen, sammeln Sie Ihre Kreditdaten. Diese Faktoren bestimmen, wie viel Sie monatlich zahlen.
P = Kapitalbetrag:
Dies istder Darlehenssaldo oder der Gesamtbetrag, den Sie noch auf Ihrer Hypothek schulden. Ihr Darlehenssaldo wirkt sich direkt auf Ihre monatliche Zahlung, Zinskosten und das Eigenkapital des Hauses aus. Sie werden mehr Eigentum an Ihrer Immobilie gewinnen, wenn der Saldo sinkt.
r = Monatlicher Zinssatz:
DerHypothekenzins ist ein jährlicher Zinssatz, der im Laufe des Jahres monatlich gezahlt wird. Um den monatlichen Zinssatz zu ermitteln, teilen Sie den Jahresprozentsatz durch die Anzahl der Monate im Jahr. Wenn Ihr Jahreszinssatz beispielsweise 5 % beträgt, sieht das nach 0,05/12 = 0,004167 aus.
n = Anzahl der Zahlungen:
Dies istdie Gesamtzahl der Zahlungen, die Sie während der Laufzeit Ihres Darlehens leisten werden. Um den Gesamtbetrag zu ermitteln, multiplizieren Sie die Laufzeit Ihres Darlehens in Jahren mit 12. Wenn Ihre Darlehenslaufzeit zum Beispiel 30 Jahre beträgt, sieht das aus wie 30x12 = 360. Das bedeutet, dass Sie während Ihrer Darlehenslaufzeit insgesamt 360 Zahlungen leisten werden.
Gängige Darlehensarten
Konventioneller Kredit: Dies ist ein konformes Darlehen, das von privaten Kreditgebern abgesichert wird, die eine gute Bonität und eine Anzahlung von 3 % bis 5 % benötigen. Wenn Sie weniger als 20 % anzahlen, ist eine private Hypothekenversicherung erforderlich.
FHA-Darlehen: Ein FHA-Darlehen hilft Erstkäufern oder Menschen mit niedrigerer Kreditwürdigkeit. Sie erfordert eine Mindestanzahlung von 3,5 % und eine verpflichtende Hypothekenversicherung, was die Darlehenskosten erhöht.
VA-Darlehen: VA-Darlehen stehen Veteranen, aktiven Dienstleistenden und einigen Ehepartnern zur Verfügung und werden vom Department of Veterans Affairs abgesichert. Es ist keine Anzahlung oder PMI erforderlich, aber Käufer müssen eine Finanzierungsgebühr zahlen.
USDA-Darlehen: Ein USDA-Darlehen ist ein staatlich abgesichertes Darlehen, das Käufern zur Verfügung steht, die ein Haus in ländlichen oder vorstädtischen Gebieten kaufen. Eine Anzahlung ist nicht nötig, aber es gibt Einkommensgrenzen und erfordert PMI.
Jumbo-Hypotheken: Jumbo-Kredite überschreiten die Standardlimits und erfordern höhere Kreditwürdigkeiten, höhere Anzahlungen und strengere Qualifikationen.
Zusätzliche Darlehensbedingungen
Laufzeit des Darlehens: Dies bezieht sich auf die Zeitspanne, die Sie haben, um das Darlehen vollständig zurückzuzahlen, typischerweise 15, 20 oder 30 Jahre. Kürzere Laufzeiten haben niedrigere Zinssätze, aber höhere monatliche Zahlungen, während längere Laufzeiten niedrigere monatliche Zahlungen mit höheren Gesamtzinsen haben.
Festzins vs. variabler Zinssatz: Eine Festzinshypothek bleibt für die gesamte Laufzeit derselbe Zinssatz und bietet vorhersehbare Zahlungen. Eine Hypothek mit variablem Zinssatz (ARM) beginnt mit einem festen Zinssatz und ändert sich dann je nach Marktbedingungen, wodurch die Zahlungen steigen oder sinken.
Konforme Darlehen vs. nichtkonforme Darlehen: Konforme Darlehen erfüllen die von Fannie Mae oder Freddie Mac festgelegten Richtlinien. Nicht-konforme Darlehen erfüllen diese Standards nicht und erfordern eine höhere Kreditwürdigkeit, höhere Anzahlungen und strengere finanzielle Anforderungen.
Wie Sie einen Hauspreis festlegen, den Sie sich leisten können
Eine gängige Methode, die Kosten eines Hauses zu schätzen, das Sie sich leisten können, ist die 28/36-Regel. Diese Richtlinie besagt, dass nicht mehr als 28 % Ihres Bruttomonatseinkommens für Wohnkosten wie Hypothek, Grundsteuern und Versicherungen verwendet werden. Währenddessen sollten Ihre gesamten monatlichen Schuldenzahlungen, einschließlich Autokredite, Studiendarlehen und Kreditkarten, unter 36 % Ihres Einkommens bleiben.
28/36-Methode
Alex verdient 6.000 Dollar im Monat vor Steuern. Nach der 28%-Regel sollte seine Hypothekenzahlung, einschließlich Steuern und Versicherung, 1.680 Dollar betragen. Mit zusätzlichen 800 US-Dollar an monatlichen Studien- und Autoraten beträgt seine Gesamtschuld 2.480 US-Dollar und überschreitet damit die 36%-Grenze. Alex muss sein Hausbudget anpassen oder Schulden abbezahlen, bevor er kauft.
Weitere Regeln zur Erschwinglichkeit
Die 28/36-Regel ist nur ein Ansatz. Kreditgeber:innen berücksichtigen auch Ihr Schulden-Einkommens-Verhältnis (DTI), das Ihre gesamte monatliche Schulden im Vergleich zu Ihrem Einkommen misst. Darüber hinaus beeinflussen Faktoren wie Ihre Kreditwürdigkeit, Ersparnisse für eine Anzahlung und Lebensstilkosten, was Sie sich bequem leisten können.
Nächste Schritte nach der Berechnung Ihrer Hypothekenzahlung
Nachdem Sie Ihre Hypothekenzahlungen geschätzt haben, folgen Sie diesen Schritten, um mit Ihrem Immobilienkauf fortzufahren.
Schritt 1: Suchen Sie einen Kreditgeber. Vergleichen Sie Kreditoptionen, Zinssätze und Gebühren, um den Kreditgeber auszuwählen, der am besten zu Ihnen passt.
Schritt 2: Lassen Sie sich für eine Hypothek vorqualifizieren. Reichen Sie Ihre grundlegenden finanziellen Daten ein, um eine Schätzung zu erhalten, wie viel Sie sich leisten können.
Schritt 3: Fang an, nach einem Haus zu suchen, und gib ein Angebot ab. Sobald Sie ein Haus gefunden haben, machen Sie ein Angebot und verhandeln Sie mit dem Verkäufer das beste Angebot.
Schritt 4: Sobald Ihr Angebot angenommen wurde, können Sie formell einen Kredit beantragen. Reichen Sie die notwendigen Dokumente ein und schließen Sie den Genehmigungsprozess ab.
Schritt 5: Schließen Sie den Hauskaufprozess ab, indem Sie Ihre Anzahlung leisten und den Kauf abschließen.
Häufig gestellte Fragen – Xe Hypothekenrechner USA
Der Xe Hypothekenrechner ist ein Online-Tool, das Ihnen hilft, Ihre monatlichen Hypothekenzahlungen in den Vereinigten Staaten zu schätzen. Indem Sie Ihren Hauspreis, Ihre Anzahlung, die Darlehenslaufzeit und den Zinssatz eingeben, können Sie schnell sehen, wie viel Ihr Hauskredit jeden Monat kosten wird. Dieser leistungsstarke Hypothekenrechner ist darauf ausgelegt, Hauskäufern bei der Planung und Budgetierung ihrer Hypothek zu helfen.
Ihre monatliche Hypothekenzahlung wird von mehreren wichtigen Faktoren beeinflusst:
Hauspreis: Der gesamte Kaufpreis Ihrer Immobilie.
Anzahlung: Der Barbetrag wird im Voraus gezahlt, was den Gesamtkreditbetrag reduziert.
Laufzeit des Darlehens: Die Laufzeit Ihrer Hypothek (z. B. 15 Jahre vs. 30 Jahre) beeinflusst sowohl die monatlichen Kosten als auch die insgesamt gezahlten Zinsen.
Zinssatz: Der jährliche prozentuale Satz wird in einen monatlichen Satz umgewandelt.
Nebenkosten: Optionale Angaben wie Grundsteuern, Hausratversicherung und HOA-Gebühren können ebenfalls für eine vollständige Zahlungsschätzung enthalten sein.
Mit diesen Eingaben hilft Ihnen der Xe-Hypothekenrechner, verschiedene Darlehensszenarien zu vergleichen und die beste Option für Ihr Budget zu finden.
Eine größere Anzahlung senkt Ihren Darlehensbetrag, was wiederum Ihre monatliche Hypothekenzahlung und die Gesamtzinsen im Laufe der Zeit reduziert. Wenn Sie weniger als 20 % anzahlen, müssen Sie möglicherweise eine private Hypothekenversicherung (PMI) bezahlen, was Ihre monatlichen Kosten erhöhen kann. Indem Sie Ihre Anzahlung erhöhen, können Sie niedrigere Hypothekenzinsen erzielen und langfristig Geld sparen.
Der Xe-Hypothekenrechner deckt verschiedene Arten von Hauskrediten ab, die in den Vereinigten Staaten verfügbar sind, darunter:
Konventionelle Darlehen: Typischerweise wird eine Anzahlung von 3 % bis 5 % mit zusätzlichem PMI verlangt, wenn sie unter 20 % liegen.
FHA-Darlehen: Ideal für Erstkäufer mit niedrigerer Kreditwürdigkeit und einer Mindestanzahlung von 3,5 %.
VA-Darlehen: Verfügbar für berechtigte Veteranen und aktive Soldaten, oft ohne Anzahlung oder PMI.
USDA-Darlehen: Staatlich abgesicherte Darlehen für ländliche Immobilien, oft ohne Anzahlung und mit einkommensabhängigen Anforderungen.
Jumbo-Darlehen: Für hochwertige Immobilien, die die konventionellen Darlehensgrenzen überschreiten, erfordern höhere Kreditwürdigkeiten und höhere Anzahlungen.
Diese Optionen sind in den Xe-Hypothekenrechner integriert, sodass Sie verschiedene Finanzierungsszenarien bewerten können.
Die Standard-Hypothekenzahlungsformel lautet:
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ]
wo:
M = Monatliche Hypothekenzahlung
P = Kapital (Darlehensbetrag)
r = Monatlicher Zinssatz (Jahreszinssatz geteilt durch 12)
n = Gesamtzahl der Zahlungen (Darlehenslaufzeit in Jahren multipliziert mit 12)
Diese Formel ist im Xe-Hypothekenrechner eingebettet, sodass Sie genau sehen können, wie Veränderungen im Zinssatz oder der Darlehenslaufzeit Ihre monatliche Zahlung beeinflussen.
Um Ihre monatliche Hypothekenzahlung zu senken, sollten Sie folgende Strategien in Betracht ziehen:
Wählen Sie eine längere Darlehenslaufzeit: Eine Verlängerung der Hypothekenlaufzeit (z. B. 30 Jahre statt 15) reduziert die monatliche Zahlung, obwohl die Gesamtzinsen steigen können.
Erhöhen Sie Ihre Anzahlung: Eine höhere Anzahlung senkt Ihr Kapital und kann Ihnen helfen, einen besseren Zinssatz zu sichern.
Wählen Sie ein günstigeres Haus: Ein niedrigerer Hauspreis führt zu einem geringeren Darlehensbetrag, was zu geringeren monatlichen Zahlungen führt.
Mit dem Xe-Hypothekenrechner können Sie diese Szenarien simulieren, um die kostengünstigste Option für Sie zu bestimmen.
Diese zusätzlichen Ausgaben werden in die gesamte monatliche Zahlung einbezogen, wenn Sie sie einbeziehen.
Grundsteuern: Basierend auf dem Wert Ihres Hauses und den lokalen Steuersätzen können sie Ihre Zahlung erheblich beeinflussen.
Hausratversicherung: Diese Kosten sind unerlässlich zum Schutz Ihrer Investition und können zu Ihrer monatlichen Hypothekenzahlung hinzugefügt werden.
HOA-Gebühren: Regelmäßige Gebühren für Immobilien in verwalteten Gemeinden erhöhen Ihre monatlichen Ausgaben.
Die Aufnahme dieser Kosten im Xe-Hypothekenrechner bietet einen umfassenden Überblick über Ihre Gesamtkosten für den Wohnsitz.
Experten verwenden oft die 28/36-Regel als Richtlinie für die Erschwinglichkeit von Häusern:
28%-Regel: Nicht mehr als 28 % Ihres Bruttomonatseinkommens sollten für Wohnkosten (einschließlich Hypothek, Steuern und Versicherung) verwendet werden.
36%-Regel: Ihre Gesamtschuldenzahlungen sollten 36 % Ihres Einkommens nicht überschreiten.
Der Xe-Hypothekenrechner, kombiniert mit diesen Richtlinien zur Erschwinglichkeit, hilft Ihnen, einen realistischen Hauspreis und einen Hypothekenplan zu bestimmen, der zu Ihrem Budget passt.
Nachdem Sie Ihre monatliche Hypothekenzahlungsschätzung mit dem XE-Hypothekenrechner erhalten haben:
Kreditgeber: Schauen Sie sich verschiedene Hypothekenoptionen, Zinssätze und Gebühren an, um das beste Angebot zu finden.
Lassen Sie sich vorqualifizieren: Reichen Sie Ihre Finanzdaten ein, um eine Vorqualifikation zu erhalten, damit Sie wissen, wie viel Sie leihen können.
Beginnen Sie mit der Haussuche: Nutzen Sie Ihr Budget, um nach Häusern innerhalb Ihrer Preisklasse zu suchen.
Beantragen Sie eine Hypothek: Schließen Sie den Hypothekenantragsprozess ab und reichen Sie die erforderlichen Unterlagen ein.
Schließen Sie Ihren Kauf ab: Leisten Sie Ihre Anzahlung, schließen Sie den Kredit ab und ziehen Sie in Ihr neues Zuhause.
Dieser Schritt-für-Schritt-Prozess stellt sicher, dass Sie gut auf einen erfolgreichen Hauskauf vorbereitet sind.