Ausgaben, die in die Hypothekenkosten einbezogen werden

Hauspreis: Das ist der Gesamtbetrag, den Sie für ein Haus zahlen. Der Hauspreis wirkt sich direkt auf Ihren Darlehensbetrag, die monatlichen Hypothekenzahlungen und die Gesamtkosten aus. Berücksichtigen Sie bei der Wahl eines Hauses auch andere Ausgaben wie Grundsteuern, Hausratversicherung und Abschlusskosten, um im Budget zu bleiben.

Anzahlung: Beim Hauskauf müssen Sie einen Prozentsatz des Gesamtpreises im Voraus zahlen, auch bekannt als Anzahlung. Eine höhere Anzahlung reduziert Ihren Kreditbetrag und senkt die monatlichen Zahlungen, während eine kleinere Anzahlung diese Kosten erhöht.

Zinssatz: Ein Zinssatz ist der Prozentsatz des Darlehensbetrags, den der Kreditgeber Ihnen für das Leihen berechnet, was beeinflusst, wie viel Sie monatlich zahlen. Ein niedrigerer Zinssatz senkt Ihre Gesamtkreditkosten, während ein höherer Zinssatz sie erhöht. Die Zinssätze können während der gesamten Darlehenslaufzeit festgelegt oder variabel sein.



Laufzeit des Darlehens: Die Darlehenslaufzeit ist die Zeit, die benötigt wird, um das Hypothekendarlehen zurückzuzahlen. Eine kürzere Laufzeit, zum Beispiel 15 Jahre, hat höhere monatliche Zahlungen, aber insgesamt weniger Zinsen. Eine längere Laufzeit, etwa 30 Jahre, senkt jedoch die Hypothekenzahlungen und erhöht die Gesamtzinskosten.

Grundsteuer: Die Grundsteuer ist eine staatliche Steuer, die auf dem Wert Ihres Hauses und Ihrem Steuersatz basiert. Sie unterstützt die Finanzierung lokaler Schulen, Straßeninstandhaltung, öffentlicher Infrastruktur und Notfalldienste. Sie zahlen diese Steuer jährlich oder als Teil Ihrer monatlichen Hypothekenzahlung.



Hausratversicherung: Eine Hausratversicherung ist eine Police, die Sie vor finanziellen Verlusten durch Schäden, Diebstahl oder Haftpflichtansprüche schützt. Die meisten Kreditgeber verlangen dies, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Haus reparieren oder ersetzen können, falls ein unvorhersehbares Ereignis eintritt.



PMI: Eine private Hypothekenversicherung wird zu Ihrer monatlichen Zahlung hinzugefügt, wenn Sie beim Hauskauf weniger als 20 % anzahlen. Dies schützt den Kreditgeber, falls Sie Ihren Kredit nicht zurückzahlen können. Sobald Sie genügend Eigenkapital aufgebaut haben, können Sie die private Hypothekenversicherung abschaffen.



HOA: Hausbesitzer, die in Wohngebieten wie einer Nachbarschaft, einer Eigentumswohnung oder einem Stadthaus leben, zahlen monatliche oder jährliche Gebühren für die Hausbesitzervereinigung. Dies bezahlt in der Regel Annehmlichkeiten, Wartung und andere Gemeindedienste. Gebühren und Vorschriften variieren je nach Gemeinde.



Abschlusskosten: Abschlusskosten sind Vorauszahlungen, die Sie beim Abschluss eines Immobilienkaufs zahlen. Sie liegen in der Regel zwischen 2 % und 5 % des Gesamtpreises des Hauses und umfassen Kreditgebergebühren, Titelversicherung, Bewertungskosten und Steuern. Diese Kosten sind der letzte Schritt zum Kauf eines Hauses und sind zum Abschluss fällig.





Hypothekenzahlungsformel

Diese Formel hilft Ihnen, Ihre monatliche Hypothekenzahlung nur basierend auf dem Darlehensbetrag und den Zinsen zu bestimmen. Es sind keine zusätzlichen Kosten wie Grundsteuern, Hausratversicherung oder Gebühren, die Ihre gesamte monatliche Zahlung erhöhen könnten, enthalten.



Berechnen Sie Ihre monatlichen Hypothekenzahlungen manuell mit dieser Formel:





Hier ist die Aufschlüsselung:



M = Monatliche Zahlung:

Das istes, wofür du lösst. Um zu beginnen, sammeln Sie Ihre Kreditdaten. Diese Faktoren bestimmen, wie viel Sie monatlich zahlen.



P = Kapitalbetrag:

Dies istder Darlehenssaldo oder der Gesamtbetrag, den Sie noch auf Ihrer Hypothek schulden. Ihr Darlehenssaldo wirkt sich direkt auf Ihre monatliche Zahlung, Zinskosten und das Eigenkapital des Hauses aus. Sie werden mehr Eigentum an Ihrer Immobilie gewinnen, wenn der Saldo sinkt.



r = Monatlicher Zinssatz:

DerHypothekenzins ist ein jährlicher Zinssatz, der im Laufe des Jahres monatlich gezahlt wird. Um den monatlichen Zinssatz zu ermitteln, teilen Sie den Jahresprozentsatz durch die Anzahl der Monate im Jahr. Wenn Ihr Jahreszinssatz beispielsweise 5 % beträgt, sieht das nach 0,05/12 = 0,004167 aus.



n = Anzahl der Zahlungen:

Dies istdie Gesamtzahl der Zahlungen, die Sie während der Laufzeit Ihres Darlehens leisten werden. Um den Gesamtbetrag zu ermitteln, multiplizieren Sie die Laufzeit Ihres Darlehens in Jahren mit 12. Wenn Ihre Darlehenslaufzeit zum Beispiel 30 Jahre beträgt, sieht das aus wie 30x12 = 360. Das bedeutet, dass Sie während Ihrer Darlehenslaufzeit insgesamt 360 Zahlungen leisten werden.