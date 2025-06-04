us
Vereinigte Staaten
1000000 $
100000 $
%

Hypothekenrechner

Schätzen Sie Ihre monatlichen Hypothekenzahlungen und planen Sie Ihren Hauskauf in den Vereinigten Staaten mit dem Hypothekenrechner von Xe. Geben Sie den Hauspreis, die Anzahlung, die Darlehenslaufzeit und den Zinssatz ein, um Ihre monatliche Rate zu sehen.

Verwenden Sie den Hypothekenrechner von Xe

Wählen Sie Ihr Land

Wählen Sie das Land aus, in dem Sie eine Immobilie kaufen möchten, um genaue Hypothekenberechnungen basierend auf lokalen Zinssätzen zu erhalten.

Geben Sie den Immobilienpreis ein

Fügen Sie Ihren Hauspreis hinzu, um uns bei der Berechnung Ihres Darlehensbetrags und der Schätzung Ihrer monatlichen Zahlungen zu helfen.

Fügen Sie die Anzahlung hinzu

Gib den Betrag ein, den du anzahlen möchtest. Dies bestimmt die Höhe Ihres Darlehens und die monatlichen Zahlungen.

Wählen Sie eine Darlehenslaufzeit

Wählen Sie die Laufzeit Ihrer Hypothek, um Ihre monatlichen Zahlungen und die insgesamt gezahlten Zinsen über die Zeit zu bestimmen.

Eingangszinssatz

Geben Sie den geschätzten Zinssatz ein, den Sie erwarten. Dies wirkt sich auf den insgesamt über die Zeit gezahlten Zinsen aus.

Wählen Sie Send-Währung

Wählen Sie die Währung aus, in der Sie zahlen möchten, um Ihre monatlichen Hypothekenkosten in Echtzeit umrechnen zu sehen.

Ausgaben, die in die Hypothekenkosten einbezogen werden

Hauspreis: Das ist der Gesamtbetrag, den Sie für ein Haus zahlen. Der Hauspreis wirkt sich direkt auf Ihren Darlehensbetrag, die monatlichen Hypothekenzahlungen und die Gesamtkosten aus. Berücksichtigen Sie bei der Wahl eines Hauses auch andere Ausgaben wie Grundsteuern, Hausratversicherung und Abschlusskosten, um im Budget zu bleiben.

Anzahlung: Beim Hauskauf müssen Sie einen Prozentsatz des Gesamtpreises im Voraus zahlen, auch bekannt als Anzahlung. Eine höhere Anzahlung reduziert Ihren Kreditbetrag und senkt die monatlichen Zahlungen, während eine kleinere Anzahlung diese Kosten erhöht.

Zinssatz: Ein Zinssatz ist der Prozentsatz des Darlehensbetrags, den der Kreditgeber Ihnen für das Leihen berechnet, was beeinflusst, wie viel Sie monatlich zahlen. Ein niedrigerer Zinssatz senkt Ihre Gesamtkreditkosten, während ein höherer Zinssatz sie erhöht. Die Zinssätze können während der gesamten Darlehenslaufzeit festgelegt oder variabel sein.

Laufzeit des Darlehens: Die Darlehenslaufzeit ist die Zeit, die benötigt wird, um das Hypothekendarlehen zurückzuzahlen. Eine kürzere Laufzeit, zum Beispiel 15 Jahre, hat höhere monatliche Zahlungen, aber insgesamt weniger Zinsen. Eine längere Laufzeit, etwa 30 Jahre, senkt jedoch die Hypothekenzahlungen und erhöht die Gesamtzinskosten.

Grundsteuer: Die Grundsteuer ist eine staatliche Steuer, die auf dem Wert Ihres Hauses und Ihrem Steuersatz basiert. Sie unterstützt die Finanzierung lokaler Schulen, Straßeninstandhaltung, öffentlicher Infrastruktur und Notfalldienste. Sie zahlen diese Steuer jährlich oder als Teil Ihrer monatlichen Hypothekenzahlung.

Hausratversicherung: Eine Hausratversicherung ist eine Police, die Sie vor finanziellen Verlusten durch Schäden, Diebstahl oder Haftpflichtansprüche schützt. Die meisten Kreditgeber verlangen dies, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Haus reparieren oder ersetzen können, falls ein unvorhersehbares Ereignis eintritt.

PMI: Eine private Hypothekenversicherung wird zu Ihrer monatlichen Zahlung hinzugefügt, wenn Sie beim Hauskauf weniger als 20 % anzahlen. Dies schützt den Kreditgeber, falls Sie Ihren Kredit nicht zurückzahlen können. Sobald Sie genügend Eigenkapital aufgebaut haben, können Sie die private Hypothekenversicherung abschaffen.

HOA: Hausbesitzer, die in Wohngebieten wie einer Nachbarschaft, einer Eigentumswohnung oder einem Stadthaus leben, zahlen monatliche oder jährliche Gebühren für die Hausbesitzervereinigung. Dies bezahlt in der Regel Annehmlichkeiten, Wartung und andere Gemeindedienste. Gebühren und Vorschriften variieren je nach Gemeinde.

Abschlusskosten: Abschlusskosten sind Vorauszahlungen, die Sie beim Abschluss eines Immobilienkaufs zahlen. Sie liegen in der Regel zwischen 2 % und 5 % des Gesamtpreises des Hauses und umfassen Kreditgebergebühren, Titelversicherung, Bewertungskosten und Steuern. Diese Kosten sind der letzte Schritt zum Kauf eines Hauses und sind zum Abschluss fällig.



Hypothekenzahlungsformel

Diese Formel hilft Ihnen, Ihre monatliche Hypothekenzahlung nur basierend auf dem Darlehensbetrag und den Zinsen zu bestimmen. Es sind keine zusätzlichen Kosten wie Grundsteuern, Hausratversicherung oder Gebühren, die Ihre gesamte monatliche Zahlung erhöhen könnten, enthalten.

Berechnen Sie Ihre monatlichen Hypothekenzahlungen manuell mit dieser Formel:

Hier ist die Aufschlüsselung:

M = Monatliche Zahlung:
Das istes, wofür du lösst. Um zu beginnen, sammeln Sie Ihre Kreditdaten. Diese Faktoren bestimmen, wie viel Sie monatlich zahlen.

P = Kapitalbetrag:
Dies istder Darlehenssaldo oder der Gesamtbetrag, den Sie noch auf Ihrer Hypothek schulden. Ihr Darlehenssaldo wirkt sich direkt auf Ihre monatliche Zahlung, Zinskosten und das Eigenkapital des Hauses aus. Sie werden mehr Eigentum an Ihrer Immobilie gewinnen, wenn der Saldo sinkt.

r = Monatlicher Zinssatz:
DerHypothekenzins ist ein jährlicher Zinssatz, der im Laufe des Jahres monatlich gezahlt wird. Um den monatlichen Zinssatz zu ermitteln, teilen Sie den Jahresprozentsatz durch die Anzahl der Monate im Jahr. Wenn Ihr Jahreszinssatz beispielsweise 5 % beträgt, sieht das nach 0,05/12 = 0,004167 aus.

n = Anzahl der Zahlungen:
Dies istdie Gesamtzahl der Zahlungen, die Sie während der Laufzeit Ihres Darlehens leisten werden. Um den Gesamtbetrag zu ermitteln, multiplizieren Sie die Laufzeit Ihres Darlehens in Jahren mit 12. Wenn Ihre Darlehenslaufzeit zum Beispiel 30 Jahre beträgt, sieht das aus wie 30x12 = 360. Das bedeutet, dass Sie während Ihrer Darlehenslaufzeit insgesamt 360 Zahlungen leisten werden.

Home loan types for the United States

Gängige Darlehensarten

Konventioneller Kredit: Dies ist ein konformes Darlehen, das von privaten Kreditgebern abgesichert wird, die eine gute Bonität und eine Anzahlung von 3 % bis 5 % benötigen. Wenn Sie weniger als 20 % anzahlen, ist eine private Hypothekenversicherung erforderlich.

FHA-Darlehen: Ein FHA-Darlehen hilft Erstkäufern oder Menschen mit niedrigerer Kreditwürdigkeit. Sie erfordert eine Mindestanzahlung von 3,5 % und eine verpflichtende Hypothekenversicherung, was die Darlehenskosten erhöht.

VA-Darlehen: VA-Darlehen stehen Veteranen, aktiven Dienstleistenden und einigen Ehepartnern zur Verfügung und werden vom Department of Veterans Affairs abgesichert. Es ist keine Anzahlung oder PMI erforderlich, aber Käufer müssen eine Finanzierungsgebühr zahlen.

USDA-Darlehen: Ein USDA-Darlehen ist ein staatlich abgesichertes Darlehen, das Käufern zur Verfügung steht, die ein Haus in ländlichen oder vorstädtischen Gebieten kaufen. Eine Anzahlung ist nicht nötig, aber es gibt Einkommensgrenzen und erfordert PMI.

Jumbo-Hypotheken: Jumbo-Kredite überschreiten die Standardlimits und erfordern höhere Kreditwürdigkeiten, höhere Anzahlungen und strengere Qualifikationen.

Zusätzliche Darlehensbedingungen

Laufzeit des Darlehens: Dies bezieht sich auf die Zeitspanne, die Sie haben, um das Darlehen vollständig zurückzuzahlen, typischerweise 15, 20 oder 30 Jahre. Kürzere Laufzeiten haben niedrigere Zinssätze, aber höhere monatliche Zahlungen, während längere Laufzeiten niedrigere monatliche Zahlungen mit höheren Gesamtzinsen haben.

Festzins vs. variabler Zinssatz: Eine Festzinshypothek bleibt für die gesamte Laufzeit derselbe Zinssatz und bietet vorhersehbare Zahlungen. Eine Hypothek mit variablem Zinssatz (ARM) beginnt mit einem festen Zinssatz und ändert sich dann je nach Marktbedingungen, wodurch die Zahlungen steigen oder sinken.

Konforme Darlehen vs. nichtkonforme Darlehen: Konforme Darlehen erfüllen die von Fannie Mae oder Freddie Mac festgelegten Richtlinien. Nicht-konforme Darlehen erfüllen diese Standards nicht und erfordern eine höhere Kreditwürdigkeit, höhere Anzahlungen und strengere finanzielle Anforderungen.

Wie Sie einen Hauspreis festlegen, den Sie sich leisten können

Eine gängige Methode, die Kosten eines Hauses zu schätzen, das Sie sich leisten können, ist die 28/36-Regel. Diese Richtlinie besagt, dass nicht mehr als 28 % Ihres Bruttomonatseinkommens für Wohnkosten wie Hypothek, Grundsteuern und Versicherungen verwendet werden. Währenddessen sollten Ihre gesamten monatlichen Schuldenzahlungen, einschließlich Autokredite, Studiendarlehen und Kreditkarten, unter 36 % Ihres Einkommens bleiben.

28/36-Methode

Alex verdient 6.000 Dollar im Monat vor Steuern. Nach der 28%-Regel sollte seine Hypothekenzahlung, einschließlich Steuern und Versicherung, 1.680 Dollar betragen. Mit zusätzlichen 800 US-Dollar an monatlichen Studien- und Autoraten beträgt seine Gesamtschuld 2.480 US-Dollar und überschreitet damit die 36%-Grenze. Alex muss sein Hausbudget anpassen oder Schulden abbezahlen, bevor er kauft.

Weitere Regeln zur Erschwinglichkeit

Die 28/36-Regel ist nur ein Ansatz. Kreditgeber:innen berücksichtigen auch Ihr Schulden-Einkommens-Verhältnis (DTI), das Ihre gesamte monatliche Schulden im Vergleich zu Ihrem Einkommen misst. Darüber hinaus beeinflussen Faktoren wie Ihre Kreditwürdigkeit, Ersparnisse für eine Anzahlung und Lebensstilkosten, was Sie sich bequem leisten können.

Nächste Schritte nach der Berechnung Ihrer Hypothekenzahlung

Nachdem Sie Ihre Hypothekenzahlungen geschätzt haben, folgen Sie diesen Schritten, um mit Ihrem Immobilienkauf fortzufahren.

Schritt 1: Suchen Sie einen Kreditgeber. Vergleichen Sie Kreditoptionen, Zinssätze und Gebühren, um den Kreditgeber auszuwählen, der am besten zu Ihnen passt.

Schritt 2: Lassen Sie sich für eine Hypothek vorqualifizieren. Reichen Sie Ihre grundlegenden finanziellen Daten ein, um eine Schätzung zu erhalten, wie viel Sie sich leisten können.

Schritt 3: Fang an, nach einem Haus zu suchen, und gib ein Angebot ab. Sobald Sie ein Haus gefunden haben, machen Sie ein Angebot und verhandeln Sie mit dem Verkäufer das beste Angebot.

Schritt 4: Sobald Ihr Angebot angenommen wurde, können Sie formell einen Kredit beantragen. Reichen Sie die notwendigen Dokumente ein und schließen Sie den Genehmigungsprozess ab.

Schritt 5: Schließen Sie den Hauskaufprozess ab, indem Sie Ihre Anzahlung leisten und den Kauf abschließen.

Häufig gestellte Fragen – Xe Hypothekenrechner USA