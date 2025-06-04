XE Currency Diagramme: NPR in TND

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
Wir verwenden Marktmittelkurse
Wir verwenden Marktmittelkurse
Transfer-Angebot anzeigen

Schaubild – NPR in TND

Nepalesische Rupie zu Tunesischer Dinar

1 NPR = 0 TND

3. Sept. 2025, 07:18 UTC - 3. Sept. 2025, 07:18 UTC
NPR/TND schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

npr

NPR - Nepalesische Rupie

Unsere Währungsrankings zeigen, dass NPR zu USD der beliebteste Wechselkurs für Nepalesische Rupie ist. Der Währungscode für Nepalese Rupees ist NPR. Das Währungssymbol ist ₨.

More Nepalesische Rupie info
tnd

TND - Tunesischer Dinar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass TND zu USD der beliebteste Wechselkurs für Tunesischer Dinar ist. Der Währungscode für Tunisian Dinars ist TND. Das Währungssymbol ist د.ت.

More Tunesischer Dinar info

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16245
GBP / EUR1,14884
USD / JPY148,855
GBP / USD1,33547
USD / CHF0,805822
USD / CAD1,37989
EUR / JPY173,036
AUD / USD0,651131

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweit

Weitere Informationen

Die beliebtesten Währungstools der Welt

XE Internationaler Geldtransfer

Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.

Geld senden

XE Currency – Diagramme

Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.

Diagramme anzeigen

XE-Kursbenachrichtigungen

Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.

Benachrichtigung erstellen
Xe App on iPhone

XE App herunterladen

Live-Kurse prüfen, Geld sicher senden, Kursbenachrichtigungen einstellen, Benachrichtigungen erhalten und mehr.

Scannen Sie mich!

app store svggoogle play svg

Mehr als 113 Millionen Downloads weltweit