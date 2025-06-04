XE Currency Diagramme: MAD in KWD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
Wir verwenden Marktmittelkurse
Wir verwenden Marktmittelkurse
Transfer-Angebot anzeigen

Schaubild – MAD in KWD

Marokkanischer Dirham zu Kuwait-Dinar

1 MAD = 0 KWD

2. Sept. 2025, 19:26 UTC - 2. Sept. 2025, 19:26 UTC
MAD/KWD schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

mad

MAD - Marokkanischer Dirham

Unsere Währungsrankings zeigen, dass MAD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Marokkanischer Dirham ist. Der Währungscode für Moroccan Dirhams ist MAD. Das Währungssymbol ist MAD.

More Marokkanischer Dirham info
kwd

KWD - Kuwait-Dinar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass KWD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Kuwait-Dinar ist. Der Währungscode für Kuwaiti Dinars ist KWD. Das Währungssymbol ist KD.

More Kuwait-Dinar info

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16385
GBP / EUR1,15031
USD / JPY148,368
GBP / USD1,33878
USD / CHF0,804831
USD / CAD1,37859
EUR / JPY172,677
AUD / USD0,651794

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweit

Weitere Informationen

Die beliebtesten Währungstools der Welt

XE Internationaler Geldtransfer

Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.

Geld senden

XE Currency – Diagramme

Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.

Diagramme anzeigen

XE-Kursbenachrichtigungen

Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.

Benachrichtigung erstellen
Xe App on iPhone

XE App herunterladen

Live-Kurse prüfen, Geld sicher senden, Kursbenachrichtigungen einstellen, Benachrichtigungen erhalten und mehr.

Scannen Sie mich!

app store svggoogle play svg

Mehr als 113 Millionen Downloads weltweit