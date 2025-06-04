XE Currency Diagramme: LBP in INR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – LBP in INR

Libanesisches Pfund zu Indische Rupie

1 LBP = 0 INR

2. Sept. 2025, 08:32 UTC - 2. Sept. 2025, 08:32 UTC
LBP/INR schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

lbp

LBP - Libanesisches Pfund

Unsere Währungsrankings zeigen, dass LBP zu USD der beliebteste Wechselkurs für Libanesisches Pfund ist. Der Währungscode für Lebanese Pounds ist LBP. Das Währungssymbol ist £.

inr

INR - Indische Rupie

Unsere Währungsrankings zeigen, dass INR zu USD der beliebteste Wechselkurs für Indische Rupie ist. Der Währungscode für Indische Rupien ist INR. Das Währungssymbol ist ₹.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16375
GBP / EUR1,15170
USD / JPY148,497
GBP / USD1,34029
USD / CHF0,804255
USD / CAD1,37748
EUR / JPY172,813
AUD / USD0,650969

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

