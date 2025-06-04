XE Currency Diagramme: LBP in DOP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – LBP in DOP

Libanesisches Pfund zu Dominikanischer Peso

1 LBP = 0 DOP

2. Sept. 2025, 06:04 UTC - 2. Sept. 2025, 06:04 UTC
LBP/DOP schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

lbp

LBP - Libanesisches Pfund

Unsere Währungsrankings zeigen, dass LBP zu USD der beliebteste Wechselkurs für Libanesisches Pfund ist. Der Währungscode für Lebanese Pounds ist LBP. Das Währungssymbol ist £.

dop

DOP - Dominikanischer Peso

Unsere Währungsrankings zeigen, dass DOP zu USD der beliebteste Wechselkurs für Dominikanischer Peso ist. Der Währungscode für Dominican Pesos ist DOP. Das Währungssymbol ist RD$.

