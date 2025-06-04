XE Currency Diagramme: JOD in ZAR
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – JOD in ZAR
Jordanischer Dinar zu Südafrikanischer Rand
1 JOD = 0 ZAR
1. Sept. 2025, 21:54 UTC - 1. Sept. 2025, 21:54 UTC
JOD/ZAR schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
JOD - Jordanischer Dinar
Unsere Währungsrankings zeigen, dass JOD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Jordanischer Dinar ist. Der Währungscode für Jordanian Dinars ist JOD. Das Währungssymbol ist JD.More Jordanischer Dinar info
ZAR - Südafrikanischer Rand
Unsere Währungsrankings zeigen, dass ZAR zu USD der beliebteste Wechselkurs für Südafrikanischer Rand ist. Der Währungscode für Südafrikanische Rand ist ZAR. Das Währungssymbol ist R.More Südafrikanischer Rand info
API von XE Currency für Währungsdaten
Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweitWeitere Informationen
Die beliebtesten Währungstools der Welt
XE Internationaler Geldtransfer
Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.
XE Currency – Diagramme
Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.
XE-Kursbenachrichtigungen
Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.