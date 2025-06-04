XE Currency Diagramme: IDR in SZL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
Wir verwenden Marktmittelkurse
Wir verwenden Marktmittelkurse
Transfer-Angebot anzeigen

Schaubild – IDR in SZL

Indonesische Rupiah zu Swasiland-Lilangeni

1 IDR = 0 SZL

1. Sept. 2025, 15:59 UTC - 1. Sept. 2025, 15:59 UTC
IDR/SZL schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

idr

IDR - Indonesische Rupiah

Unsere Währungsrankings zeigen, dass IDR zu USD der beliebteste Wechselkurs für Indonesische Rupiah ist. Der Währungscode für Indonesian Rupiahs ist IDR. Das Währungssymbol ist Rp.

More Indonesische Rupiah info
szl

SZL - Swasiland-Lilangeni

Unsere Währungsrankings zeigen, dass SZL zu USD der beliebteste Wechselkurs für Swasiland-Lilangeni ist. Der Währungscode für Swazi Emalangeni ist SZL. Das Währungssymbol ist E.

More Swasiland-Lilangeni info

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,17006
GBP / EUR1,15750
USD / JPY147,295
GBP / USD1,35435
USD / CHF0,801559
USD / CAD1,37569
EUR / JPY172,344
AUD / USD0,655332

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweit

Weitere Informationen

Die beliebtesten Währungstools der Welt

XE Internationaler Geldtransfer

Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.

Geld senden

XE Currency – Diagramme

Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.

Diagramme anzeigen

XE-Kursbenachrichtigungen

Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.

Benachrichtigung erstellen
Xe App on iPhone

XE App herunterladen

Live-Kurse prüfen, Geld sicher senden, Kursbenachrichtigungen einstellen, Benachrichtigungen erhalten und mehr.

Scannen Sie mich!

app store svggoogle play svg

Mehr als 113 Millionen Downloads weltweit