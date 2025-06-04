XE Currency Diagramme: GIP in XEU

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Schaubild – GIP in XEU

Gibraltar-Pfund zu European Currency Unit

1 GIP = 0 XEU

1. Sept. 2025, 06:15 UTC - 1. Sept. 2025, 06:15 UTC
GIP/XEU schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

gip

GIP - Gibraltar-Pfund

Unsere Währungsrankings zeigen, dass GIP zu USD der beliebteste Wechselkurs für Gibraltar-Pfund ist. Der Währungscode für Gibraltar Pounds ist GIP. Das Währungssymbol ist £.

XEU - European Currency Unit

Unsere Währungsrankings zeigen, dass XEU zu USD der beliebteste Wechselkurs für European Currency Unit ist. Der Währungscode für European Currency Units ist XEU.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,17231
GBP / EUR1,15379
USD / JPY146,905
GBP / USD1,35260
USD / CHF0,799163
USD / CAD1,37437
EUR / JPY172,218
AUD / USD0,654220

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

