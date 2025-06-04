XE Currency Diagramme: GHS in VES

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – GHS in VES

Ghana-Cedi zu Venezolanischer Bolivar

1 GHS = 0 VES

31. Aug. 2025, 23:26 UTC - 31. Aug. 2025, 23:26 UTC
GHS/VES schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

ghs

GHS - Ghana-Cedi

Unsere Währungsrankings zeigen, dass GHS zu USD der beliebteste Wechselkurs für Ghana-Cedi ist. Der Währungscode für Ghanaian Cedis ist GHS. Das Währungssymbol ist GH₵.

ves

VES - Venezolanischer Bolivar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass VES zu USD der beliebteste Wechselkurs für Venezolanischer Bolivar ist. Der Währungscode für Venezuelan Bolívares ist VES. Das Währungssymbol ist Bs.S.

