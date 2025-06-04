XE Currency Diagramme: DJF in AUD
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – DJF in AUD
Dschibuti-Franc zu Australischer Dollar
1 DJF = 0 AUD
31. Aug. 2025, 15:30 UTC - 31. Aug. 2025, 15:30 UTC
DJF/AUD schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
DJF - Dschibuti-Franc
Unsere Währungsrankings zeigen, dass DJF zu USD der beliebteste Wechselkurs für Dschibuti-Franc ist. Der Währungscode für Djiboutian Francs ist DJF. Das Währungssymbol ist Fdj.More Dschibuti-Franc info
AUD - Australischer Dollar
Unsere Währungsrankings zeigen, dass AUD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Australischer Dollar ist. Der Währungscode für Australische Dollar ist AUD. Das Währungssymbol ist $.More Australischer Dollar info
API von XE Currency für Währungsdaten
Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweitWeitere Informationen
Die beliebtesten Währungstools der Welt
XE Internationaler Geldtransfer
Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.
XE Currency – Diagramme
Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.
XE-Kursbenachrichtigungen
Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.