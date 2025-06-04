XE Currency Diagramme: CZK in PHP

Schaubild – CZK in PHP

Tschechische Krone zu Philippinischer Peso

1 CZK = 0 PHP

31. Aug. 2025, 15:20 UTC - 31. Aug. 2025, 15:20 UTC
CZK/PHP schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

czk

CZK - Tschechische Krone

Unsere Währungsrankings zeigen, dass CZK zu USD der beliebteste Wechselkurs für Tschechische Krone ist. Der Währungscode für Czech Koruny ist CZK. Das Währungssymbol ist Kč.

php

PHP - Philippinischer Peso

Unsere Währungsrankings zeigen, dass PHP zu USD der beliebteste Wechselkurs für Philippinischer Peso ist. Der Währungscode für Philippine Pesos ist PHP. Das Währungssymbol ist ₱.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16438
GBP / EUR1,15295
USD / JPY147,435
GBP / USD1,34247
USD / CHF0,805254
USD / CAD1,37947
EUR / JPY171,670
AUD / USD0,652671

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

