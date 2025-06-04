XE Currency Diagramme: BND in NZD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
Wir verwenden Marktmittelkurse
Wir verwenden Marktmittelkurse
Transfer-Angebot anzeigen

Schaubild – BND in NZD

Brunei-Dollar zu Neuseeland-Dollar

1 BND = 0 NZD

30. Aug. 2025, 16:58 UTC - 30. Aug. 2025, 16:58 UTC
BND/NZD schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

bnd

BND - Brunei-Dollar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass BND zu USD der beliebteste Wechselkurs für Brunei-Dollar ist. Der Währungscode für Bruneian Dollars ist BND. Das Währungssymbol ist $.

More Brunei-Dollar info
nzd

NZD - Neuseeland-Dollar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass NZD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Neuseeland-Dollar ist. Der Währungscode für Neuseeland-Dollar ist NZD. Das Währungssymbol ist $.

More Neuseeland-Dollar info

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16841
GBP / EUR1,15596
USD / JPY147,021
GBP / USD1,35062
USD / CHF0,800504
USD / CAD1,37439
EUR / JPY171,780
AUD / USD0,653991

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweit

Weitere Informationen

Die beliebtesten Währungstools der Welt

XE Internationaler Geldtransfer

Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.

Geld senden

XE Currency – Diagramme

Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.

Diagramme anzeigen

XE-Kursbenachrichtigungen

Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.

Benachrichtigung erstellen
Xe App on iPhone

XE App herunterladen

Live-Kurse prüfen, Geld sicher senden, Kursbenachrichtigungen einstellen, Benachrichtigungen erhalten und mehr.

Scannen Sie mich!

app store svggoogle play svg

Mehr als 113 Millionen Downloads weltweit