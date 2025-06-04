XE Currency Diagramme: BMD in ZWL
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – BMD in ZWL
Bermuda-Dollar zu Simbabwe-Dollar
1 BMD = 0 ZWL
30. Aug. 2025, 16:17 UTC - 30. Aug. 2025, 16:17 UTC
BMD/ZWL schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Informationen zu Währungen
BMD - Bermuda-Dollar
Unsere Währungsrankings zeigen, dass BMD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Bermuda-Dollar ist. Der Währungscode für Bermudian Dollars ist BMD. Das Währungssymbol ist $.More Bermuda-Dollar info
ZWL - Simbabwe-Dollar
Unsere Währungsrankings zeigen, dass ZWL zu USD der beliebteste Wechselkurs für Simbabwe-Dollar ist. Der Währungscode für Zimbabwean Dollars ist ZWL. Das Währungssymbol ist $.More Simbabwe-Dollar info
