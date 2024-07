XAF - Centralafrikansk CFA-franc BEAC

The Centralafrikansk CFA-franc BEAC is the currency of Communauté Financière Africaine (BEAC). Our currency rankings show that the most popular Centralafrikansk CFA-franc BEAC exchange rate is the XAF to USD rate. The currency code for Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC is XAF , and the currency symbol is FCFA. Below, you'll find Centralafrikansk CFA-franc BEAC rates and a currency converter.