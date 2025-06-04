Gráficos da Xe Currency: JPY para DJF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConverterEnviarGráficosAlertas
Usamos taxas do mercado de médio porte
Usamos taxas do mercado de médio porte
Ver a cotação da transferência

Gráfico de JPY para DJF

De Iene japonês a Franco djibutiano

1 JPY = 0 DJF

2 de set. de 2025, 02:17 UTC - 2 de set. de 2025, 02:17 UTC
JPY/DJF fechar: 0 Baixo: 0 Alta: 0

Pares Dólar dos EUA (USD) mais procurados

Informações sobre as moedas

jpy

JPY - Iene japonês

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Iene japonês é de JPY para USD. O código de moeda para Iene japonês é JPY. O símbolo da moeda é ¥.

More Iene japonês info
djf

DJF - Franco djibutiano

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Franco djibutiano é de DJF para USD. O código de moeda para Djiboutian Francs é DJF. O símbolo da moeda é Fdj.

More Franco djibutiano info

Taxas de moeda em tempo real

MoedaTaxaAlterar
EUR / USD1,16935
GBP / EUR1,15662
USD / JPY147,710
GBP / USD1,35250
USD / CHF0,801446
USD / CAD1,37562
EUR / JPY172,725
AUD / USD0,653972

Taxas do Banco Central

MoedaInterest Rate
JPY0,25%
CHF1,00%
EUR3,25%
USD4,75%
CAD3,25%
AUD4,35%
NZD4,25%
GBP4,75%

API de dados de moedas da XE

Informando taxas para mais de 300 empresas em todo o mundo

Saiba mais

As ferramentas de conversão de moedas mais usadas no mundo inteiro

Transferência internacional de dinheiro Xe

Envie dinheiro de forma rápida, segura e fácil via internet. Rastreamento ao vivo com notificações + entrega flexível e opções de pagamento.

Enviar dinheiro

Gráficos da Xe Currency

Crie um gráfico de dois câmbios mundiais para ver o histórico. Esses gráficos em tempo real usam taxas do mercado de médio porte, são fáceis de usar e são muito confiáveis.

Ver gráficos

Alertas de taxas Xe

Precisa saber quando uma moeda atingir uma determinada taxa? Os Alertas de taxa Xe informarão quando a taxa que você deseja for atingida entre as moedas selecionadas.

Criar alerta
Xe App on iPhone

Baixe o aplicativo Xe

Confira as taxas ao vivo, envie dinheiro com segurança, crie alertas de taxa de câmbio, receba notificações e muito mais.

Digitalize-me!

app store svggoogle play svg

Mais de 113 milhões de downloads em todo o mundo