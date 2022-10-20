XE Currency チャート: MZN から CNH

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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MZN から CNH のチャート

Chinese Yuan Renminbi Offshore から モザンビークメティカル

1 MZN = 0 CNH

2024年10月21日 0:27 UTC - 2024年10月21日 0:27 UTC
MZN/CNH 閉じる: 0 : 0 高値: 0

人気の アメリカドル (USD) ペア

為替情報

mzn

MZN - モザンビークメティカル

弊社の通貨ランキングによると、最も人気の モザンビークメティカル 為替レートは MZN から USD のレートです。 Mozambican Meticais の通貨コードは MZN です。 通貨記号は MT です。

More モザンビークメティカル info
cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

弊社の通貨ランキングによると、最も人気の Chinese Yuan Renminbi Offshore 為替レートは CNH から USD のレートです。 Chinese Yuan Renminbi Offshore の通貨コードは CNH です。 通貨記号は ¥ です。

ライブ通貨レート

通貨レート変更
EUR / USD1.08648
GBP / EUR1.20069
USD / JPY149.311
GBP / USD1.30452
USD / CHF0.865088
USD / CAD1.38069
EUR / JPY162.222
AUD / USD0.670836

中央銀行レート

通貨Interest Rate
JPY-0.10%
CHF1.75%
EUR4.50%
USD5.50%
CAD5.00%
AUD4.35%
NZD5.50%
GBP5.25%

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