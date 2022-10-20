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XE Currency チャート: MVR から CNH

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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MVR から CNH のチャート

Chinese Yuan Renminbi Offshore から モルディブ諸島ルフィア

1 MVR = 0 CNH

2025年4月5日 21:04 UTC - 2025年4月5日 21:04 UTC
MVR/CNH 閉じる: 0 : 0 高値: 0

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為替情報

mvr

MVR - モルディブ諸島ルフィア

弊社の通貨ランキングによると、最も人気の モルディブ諸島ルフィア 為替レートは MVR から USD のレートです。 Maldivian Rufiyaa の通貨コードは MVR です。 通貨記号は Rf です。

More モルディブ諸島ルフィア info
cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

弊社の通貨ランキングによると、最も人気の Chinese Yuan Renminbi Offshore 為替レートは CNH から USD のレートです。 Chinese Yuan Renminbi Offshore の通貨コードは CNH です。 通貨記号は ¥ です。

ライブ通貨レート

通貨レート変更
EUR / USD1.09588
GBP / EUR1.18255
USD / JPY146.957
GBP / USD1.29593
USD / CHF0.861051
USD / CAD1.42237
EUR / JPY161.047
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通貨Interest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
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GBP4.75%

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