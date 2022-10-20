MVR から CNH のチャート
Chinese Yuan Renminbi Offshore から モルディブ諸島ルフィア
1 MVR = 0 CNH
2025年4月5日 21:04 UTC - 2025年4月5日 21:04 UTC
MVR/CNH 閉じる: 0 安: 0 高値: 0
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
弊社の通貨ランキングによると、最も人気の モルディブ諸島ルフィア 為替レートは MVR から USD のレートです。 Maldivian Rufiyaa の通貨コードは MVR です。 通貨記号は Rf です。More モルディブ諸島ルフィア info
弊社の通貨ランキングによると、最も人気の Chinese Yuan Renminbi Offshore 為替レートは CNH から USD のレートです。 Chinese Yuan Renminbi Offshore の通貨コードは CNH です。 通貨記号は ¥ です。
世界の300社以上の企業へ商用グレードのレートを提供詳細
, ratings
, ratings
, ratings