LKR から CNH のチャート
Chinese Yuan Renminbi Offshore から スリランカルピー
1 LKR = 0 CNH
2025年3月7日 21:57 UTC - 2025年3月7日 21:57 UTC
LKR/CNH 閉じる: 0 安: 0 高値: 0
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
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