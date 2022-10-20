KZT から CNH のチャート
Chinese Yuan Renminbi Offshore から カザフスタンテンゲ
1 KZT = 0 CNH
2025年2月26日 11:12 UTC - 2025年2月26日 11:12 UTC
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Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
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