AWG から MZN のチャート
モザンビークメティカル から アルバまたはオランダギルダー
1 AWG = 0 MZN
2025年3月9日 1:22 UTC - 2025年3月9日 1:22 UTC
AWG/MZN 閉じる: 0 安: 0 高値: 0
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
弊社の通貨ランキングによると、最も人気の アルバまたはオランダギルダー 為替レートは AWG から USD のレートです。 Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) の通貨コードは AWG です。 通貨記号は ƒ です。More アルバまたはオランダギルダー info
弊社の通貨ランキングによると、最も人気の モザンビークメティカル 為替レートは MZN から USD のレートです。 Mozambican Meticais の通貨コードは MZN です。 通貨記号は MT です。More モザンビークメティカル info
世界の300社以上の企業へ商用グレードのレートを提供詳細
, ratings
, ratings
, ratings