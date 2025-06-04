Grafici di Xe Currency: da DJF a CAD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Grafico da DJF a CAD

Da Franco gibutiano a Dollaro canadese

1 DJF = 0 CAD

31 ago 2025, 20:32 UTC - 31 ago 2025, 20:32 UTC
DJF/CAD chiudi: 0 Bassa: 0 alta: 0

Informazioni sulla valuta

djf

DJF - Franco gibutiano

Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Franco gibutiano più popolare è da DJF a USD. Il codice valuta per Djiboutian Francs è DJF. Il simbolo della valuta è Fdj.

cad

CAD - Dollaro canadese

Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Dollaro canadese più popolare è da CAD a USD. Il codice valuta per Dollari canadesi è CAD. Il simbolo della valuta è $.

