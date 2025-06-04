Le spese sono state considerate nei costi del mutuo

Prezzo della casa: Questa è la somma totale che pagherai per una casa. Il prezzo della casa influisce direttamente sull'importo del prestito, sulle rate mensili del mutuo e sui costi complessivi. Quando scegli una casa, considera altre spese come le tasse sulla proprietà, l'assicurazione sulla casa e le spese di chiusura per rimanere entro il tuo budget.

Acconto: Quando acquisti una casa, dovrai pagare in anticipo una percentuale del prezzo totale della casa, nota anche come anticipo. Un acconto più alto riduce l'importo del prestito e abbassa le rate mensili, mentre un acconto più basso aumenta questi costi.

Tasso d’interesse: Un tasso di interesse è la percentuale dell'importo del prestito che il prestatore ti addebiterà per il prestito di denaro, influenzando quanto paghi ogni mese. Un tasso più basso riduce il costo totale del prestito, mentre un tasso più alto lo aumenta. I tassi di interesse possono essere fissi durante tutta la durata del prestito o variabili.



Durata del prestito: La durata del prestito è il tempo necessario per rimborsare il mutuo. Un termine più breve, come 15 anni, comporta rate mensili più alte ma meno interessi pagati complessivamente. Tuttavia, un termine più lungo, come 30 anni, riduce le rate del mutuo e aumenta il costo totale degli interessi.

Imposta fondiaria: La tassa sulla proprietà è una tassa governativa basata sul valore della tua casa e sulla tua aliquota fiscale. Aiuta a finanziare le scuole locali, la manutenzione delle strade, le infrastrutture pubbliche e i servizi di emergenza. Pagherai questa tassa annualmente o come parte del tuo mutuo mensile.



Assicurazione casa: L'assicurazione sulla casa è una polizza che ti protegge da perdite finanziarie dovute a danni, furti o richieste di risarcimento di responsabilità. La maggior parte dei finanziatori richiederà questo per assicurarsi che tu possa riparare o sostituire la tua casa nel caso in cui si verifichi un evento imprevedibile.



PMI: L'assicurazione ipotecaria privata si aggiunge al tuo pagamento mensile se versi meno del 20% al momento dell'acquisto di una casa. Questo protegge il finanziatore nel caso in cui tu non sia in grado di pagare il prestito. Una volta accumulata abbastanza equità sulla casa, potrai rimuovere l'assicurazione ipotecaria privata.



HOA: I proprietari che vivono in comunità residenziali come quartieri, complessi condominiali o villette a schiera pagano quote mensili o annuali dell'Associazione dei Proprietari. Questo solitamente copre i servizi, la manutenzione e altri servizi alla comunità. Tariffe e regolamenti variano a seconda della comunità.



Costi di chiusura: I costi di chiusura sono costi iniziali che si pagano quando si finalizza l'acquisto di una proprietà. Di solito variano dal 2% al 5% del prezzo totale della casa e includono commissioni del finanziatore, assicurazione sul titolo, costi di perizia e tasse. Questi costi sono l'ultimo passo per acquistare una casa e devono essere scaduti al momento della chiusura.





Formula di pagamento del mutuo

Questa formula ti aiuta a calcolare la rata mensile del mutuo basandoti solo sull'importo del prestito e sugli interessi. Non include costi aggiuntivi come tasse sulla proprietà, assicurazione sulla casa o eventuali costi che possano aumentare la rata mensile totale.



Calcola manualmente i pagamenti mensili del mutuo con questa formula:





Ecco la ricomposizione:



M = Pagamento mensile:

Questo èciò che stai risolvendo. Per iniziare, raccogli i dettagli del tuo prestito. Questi fattori determineranno quanto pagherai ogni mese.



P = Importo principale:

Questo èil saldo del prestito, ovvero l'importo totale che devi ancora pagare sul tuo mutuo. Il saldo del tuo prestito influisce direttamente sulla rata mensile, sui costi degli interessi e sul patrimonio della casa. Costruirai maggiore proprietà nella tua proprietà man mano che il saldo diminuisce.



r = Tasso di interesse mensile:

Iltasso di interesse del mutuo è un tasso annuale che verrà pagato mensilmente nel corso dell'anno. Per trovare il tasso di interesse mensile, dividi la percentuale annuale per il numero di mesi in un anno. Ad esempio, se il tuo tasso di interesse annuo è del 5%, questo sembrerebbe 0,05/12 = 0,004167.



n = Numero di pagamenti:

Questo èil numero totale di pagamenti che effettuerai durante la durata del prestito. Per trovare l'importo totale, moltiplica la durata del prestito in anni per 12. Ad esempio, se la durata del tuo prestito è di 30 anni, questo sembrerebbe 30x12 = 360. Questo significa che effettuerai un totale di 360 pagamenti durante tutta la durata del prestito.