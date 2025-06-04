Un codice SWIFT viene utilizzato per i trasferimenti di denaro internazionali e identifica la banca e la filiale che ricevono i fondi in tutto il mondo. Un codice di ordinamento, invece, viene utilizzato per i pagamenti nazionali nel Regno Unito e in Irlanda e aiuta a indirizzare i pagamenti alla banca e alla filiale corrette localmente. I codici SWIFT sono composti da 8-11 caratteri alfanumerici, mentre i codici di ordinamento sono numeri di 6 cifre. In breve, i codici SWIFT sono utilizzati per i trasferimenti globali, mentre i codici di ordinamento sono utilizzati per le transazioni locali nel Regno Unito e in Irlanda.