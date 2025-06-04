Codici SWIFT/BIC
Trova il codice SWIFT/BIC di cui hai bisogno con il nostro semplice strumento di ricerca. Cerca per paese, nome della banca o città per ottenere codici precisi per i trasferimenti di denaro internazionali.
Che cos'è un codice SWIFT/BIC?
Il codice SWIFT, noto anche come BIC, è un identificativo bancario internazionale utilizzato per garantire che il denaro arrivi a destinazione quando si inviano o si ricevono fondi oltre confine. Indica alle banche esattamente quale istituto finanziario è coinvolto nel trasferimento, contribuendo a garantire la sicurezza e la precisione dei pagamenti internazionali.
Formato del codice SWIFT/BIC
Un codice SWIFT/BIC è lungo da 8 a 11 caratteri e identifica una banca e una filiale specifiche in qualsiasi parte del mondo. Ogni parte del codice ha un significato:
Codice Banca (AAAA): 4 lettere che rappresentano la banca, spesso una versione abbreviata del suo nome.
Codice Paese (BB): 2 lettere che indicano il paese in cui si trova la banca.
Codice Località (CC): 2 caratteri (lettere o numeri) che indicano la sede centrale o la regione della banca.
Codice Filiale (123): 3 cifre che specificano una filiale specifica. Se questa sezione è "XXX", si riferisce alla sede centrale della banca.
Esempio di codice SWIFT
Quando hai bisogno di un codice SWIFT/BIC?
Potrebbe essere necessario un codice SWIFT/BIC per inviare o ricevere denaro all'estero. Questo codice aiuta a indirizzare il trasferimento alla banca e alla filiale corrette. Alcuni paesi potrebbero richiedere anche dati aggiuntivi, come un IBAN o un codice bancario locale, a seconda della destinazione.
Dove posso trovare il mio codice SWIFT/BIC?
Di solito puoi trovare il tuo codice SWIFT/BIC nell'online banking, su un estratto conto o sul sito web della tua banca. Puoi anche utilizzare il nostro strumento di ricerca codici SWIFT/BIC per cercare il codice corretto di una banca e di una filiale.
Domande frequenti sul codice SWIFT/BIC
Un codice SWIFT è un identificatore univoco utilizzato per riconoscere banche e istituti finanziari in tutto il mondo per i trasferimenti di denaro internazionali. SWIFT sta per Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Questi codici aiutano a garantire che i pagamenti vengano indirizzati alla banca e al Paese corretti. Un codice SWIFT in genere è lungo 8 o 11 caratteri e include informazioni sulla banca, il Paese, la sede e, a volte, una filiale specifica.
Il codice BIC, o Bank Identifier Code, è lo stesso del codice SWIFT. Viene utilizzato per identificare una banca specifica quando si effettuano bonifici internazionali. Mentre alcuni paesi o banche usano il termine "BIC" e altri "codice SWIFT", entrambi si riferiscono allo stesso formato di codice e hanno lo stesso scopo: garantire che i fondi raggiungano l'istituto finanziario corretto.
I codici SWIFT aiutano le banche a comunicare in modo sicuro e accurato durante i trasferimenti di denaro internazionali. Quando invii denaro all'estero, la tua banca utilizza il codice SWIFT del destinatario per identificare la banca ricevente e la sua sede. Ogni codice include:
Un codice bancario (4 lettere)
Un codice paese (2 lettere)
Un codice sede (2 lettere o cifre)
Un codice filiale facoltativo (3 caratteri)
Questo sistema globale garantisce che il tuo pagamento venga inoltrato in modo efficiente e sicuro alla destinazione corretta.
Non esiste alcuna differenza funzionale tra un codice SWIFT e un codice BIC. I termini sono usati in modo intercambiabile. "SWIFT" si riferisce alla rete internazionale (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) che ha sviluppato e gestisce il sistema. "BIC" sta per Bank Identifier Code, che è il termine formale per il codice stesso. Che siano etichettati come SWIFT o BIC, hanno lo stesso significato.
Un codice SWIFT identifica la banca, mentre un IBAN (International Bank Account Number) identifica il conto corrente individuale presso quella banca. I codici SWIFT garantiscono che il denaro venga trasferito all'istituto corretto; gli IBAN assicurano che il denaro arrivi al conto corretto. Per i bonifici internazionali, soprattutto in Europa, spesso sono necessari entrambi per completare la transazione.
Un codice SWIFT viene utilizzato per i trasferimenti di denaro internazionali e identifica la banca e la filiale che ricevono il pagamento in qualsiasi parte del mondo. Al contrario, un codice di routing viene utilizzato per i trasferimenti nazionali negli Stati Uniti e identifica l'istituto finanziario coinvolto nella transazione. I codici SWIFT sono composti da 8-11 caratteri alfanumerici, mentre i numeri di routing sono codici di 9 cifre. In parole povere, i codici SWIFT sono per i trasferimenti globali e i numeri di routing sono per i pagamenti all'interno degli Stati Uniti.
Un codice SWIFT viene utilizzato per i trasferimenti di denaro internazionali e identifica la banca e la filiale che ricevono i fondi in tutto il mondo. Un codice di ordinamento, invece, viene utilizzato per i pagamenti nazionali nel Regno Unito e in Irlanda e aiuta a indirizzare i pagamenti alla banca e alla filiale corrette localmente. I codici SWIFT sono composti da 8-11 caratteri alfanumerici, mentre i codici di ordinamento sono numeri di 6 cifre. In breve, i codici SWIFT sono utilizzati per i trasferimenti globali, mentre i codici di ordinamento sono utilizzati per le transazioni locali nel Regno Unito e in Irlanda.
Non sempre. Alcune banche utilizzano un unico codice SWIFT (di solito i codici della sede centrale terminano con XXX) per tutte le filiali. Altre assegnano codici SWIFT univoci alle singole filiali, spesso con ultimi tre caratteri specifici. Se il destinatario fornisce un codice specifico per la filiale, è consigliabile utilizzarlo: potrebbe velocizzare l'elaborazione o garantire che il pagamento raggiunga più velocemente l'indirizzo corretto.
Per utilizzare il motore di ricerca del codice SWIFT, inserisci semplicemente il tuo Paese e il nome della banca per iniziare. Se conosci la città, puoi aggiungerla per restringere i risultati, ma non è obbligatorio. Una volta trovato il codice SWIFT/BIC corretto, utilizzalo nel tuo bonifico internazionale per assicurarti che il denaro venga trasferito all'istituto finanziario corretto.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.