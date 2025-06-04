Dipende dalla banca. Alcune banche utilizzano un unico codice SWIFT globale per tutte le filiali, mentre altre assegnano codici univoci a filiali o reparti specifici, soprattutto nelle grandi città o per i conti correnti aziendali. Se la tua filiale ha un codice SWIFT dedicato, è consigliabile utilizzarlo, poiché potrebbe velocizzare l'elaborazione e migliorare la precisione del tracciamento. In caso contrario, il codice SWIFT della sede centrale della banca è solitamente un'alternativa affidabile.