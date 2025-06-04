Cerca il codice SWIFT della tua banca
Che cos'è un codice SWIFT/BIC?
Il codice SWIFT, noto anche come BIC, è un identificativo bancario internazionale utilizzato per garantire che il denaro arrivi a destinazione quando si inviano o si ricevono fondi oltre confine. Indica alle banche esattamente quale istituto finanziario è coinvolto nel trasferimento, contribuendo a garantire la sicurezza e la precisione dei pagamenti internazionali.
Perché mi serve un codice SWIFT/BIC?
In genere, per inviare o ricevere bonifici internazionali è necessario un codice SWIFT/BIC, poiché aiuta a identificare l'istituto finanziario corretto e a inoltrare il pagamento in modo sicuro. Tuttavia, non tutti i bonifici internazionali ne richiedono uno: alcuni paesi o metodi di pagamento potrebbero utilizzare codici alternativi come IBAN, numeri di routing o codici di compensazione nazionali.
La mia banca ha più di un codice SWIFT?
Molte banche hanno più codici SWIFT, soprattutto le grandi banche con filiali in diverse città. Alcune banche utilizzano un unico codice SWIFT globale, mentre altre assegnano codici univoci a filiali specifiche per facilitare l'inoltro dei pagamenti internazionali in modo più accurato.
Domande frequenti
Un codice SWIFT viene utilizzato per identificare una banca o un istituto finanziario specifico quando si invia o si riceve denaro all'estero. Funge da indirizzo internazionale per la tua banca, aiutando a inoltrare il tuo trasferimento in modo sicuro e accurato attraverso il sistema bancario globale. Sebbene non tutti i metodi di trasferimento o i paesi richiedano un codice SWIFT, questo è spesso necessario quando si effettuano bonifici bancari tradizionali tramite le banche. Fornire il codice SWIFT corretto riduce il rischio di ritardi, rifiuti o pagamenti indirizzati erroneamente.
Dipende dalla banca. Alcune banche utilizzano un unico codice SWIFT globale per tutte le filiali, mentre altre assegnano codici univoci a filiali o reparti specifici, soprattutto nelle grandi città o per i conti correnti aziendali. Se la tua filiale ha un codice SWIFT dedicato, è consigliabile utilizzarlo, poiché potrebbe velocizzare l'elaborazione e migliorare la precisione del tracciamento. In caso contrario, il codice SWIFT della sede centrale della banca è solitamente un'alternativa affidabile.
Puoi trovare il codice SWIFT della tua filiale in diversi modi:
Strumenti di ricerca come quello in questa pagina
Piattaforme di online banking, dove solitamente sono disponibili i dettagli sui bonifici internazionali
Estratti conto bancari o corrispondenza ufficiale
Assistenza clienti presso la tua filiale o tramite il numero verde della banca. Se la tua filiale non ha un codice SWIFT univoco, la tua banca potrebbe chiederti di utilizzare un codice generale o della sede centrale.
L'utilizzo di un codice SWIFT errato può causare ritardi, rifiuti o, in alcuni casi, l'invio dei fondi all'istituto finanziario sbagliato. Se il pagamento viene rifiutato, potrebbe essere restituito al mittente, spesso con commissioni aggiuntive. Se i fondi raggiungono la banca sbagliata, recuperarli può richiedere molto tempo e comportare spese di recupero crediti. Verificate sempre il codice SWIFT con la vostra banca o con il beneficiario prima di confermare un trasferimento, soprattutto per pagamenti di importo elevato o urgenti.
Un codice SWIFT standard è lungo 8 o 11 caratteri e segue questa struttura:
Codice Banca (4 lettere): identifica la banca
Codice Paese (2 lettere): indica il paese in cui ha sede la banca
Codice Sede (2 caratteri): indica la città o la regione
Codice Filiale (3 caratteri, facoltativo): identifica una filiale specifica
Se il codice è lungo solo 8 caratteri, in genere si riferisce alla sede principale della banca.
