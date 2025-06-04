  1. Home
Semplifica i pagamenti nella tua piattaforma

Sblocca la potenza di Xe nella tua piattaforma per semplificare il modo in cui la tua azienda effettua pagamenti attraverso la nostra API di pagamenti flessibile, soluzioni ERP integrate e strumenti di dati valutari di fama mondiale.

Fidati dalle aziende di tutto il mondo

Sage Intacct integration with Xe ERP

Pagamenti globali semplificati

Offri pagamenti senza soluzione di continuità e transfrontalieri all'interno del percorso del cliente. Con la nostra API moderna e flessibile puoi integrare i pagamenti globali di Xe direttamente su qualsiasi piattaforma su cui il tuo team finanziario faccia affidamento, permettendoti di pagare fornitori e personale con un semplice clic.

Esplora l'API dei pagamenti Soluzioni ERP embedded

Processo di pagamento senza soluzione di continuità

Xe abilita un flusso di lavoro di pagamento sicuro e senza soluzione di continuità all'interno della tua piattaforma. Niente più esportazioni di file o accesso a portali esterni. E poiché è progettato per il business, offre funzionalità intelligenti come validazione integrata e controlli di conformità che rilevano gli errori prima che ti costino.

Inizia con la nostra API Semplifica AP nel tuo ERP

Dati e reportistica migliorati

Automatizza la reportistica, migliora l'accuratezza e elimina il lavoro manuale dai tuoi sistemi finanziari con i pagamenti globali e i flussi di dati in valuta live di Xe integrati nella tua piattaforma.

Esplora la nostra API sui dati valuta Automatizza la reportistica nel tuo ERP

Niente più portali ingombranti

Sostituisci i portali obsoleti e macchinosi con un'interfaccia pulita e intuitiva, con tutto ciò di cui hai bisogno tutto in un unico posto.

shield-check

Fiducia in ogni transazione

I tuoi fondi sono tutelati da tutele regolamentate, partner finanziari di alto livello e sicurezza di livello enterprise, così puoi muovere il denaro con sicurezza.

trophy

Supportato da resistenza e stabilità

Xe fa parte di Euronet, un'azienda investment grade quotata al NASDAQ, costruita con sicurezza, conformità e governance aziendale di livello bancario.

Human support whenever you need it

Supporto nella configurazione e oltre

Xe ti offre accesso a un supporto tecnico dedicato ed esperti nei pagamenti, così puoi configurarti rapidamente e risolvere qualsiasi problema con facilità, ovunque si presenti.

Soluzioni progettate per imprese globali
Piattaforme contabili

Xe si integra perfettamente con sistemi contabili ed ERP leader come Microsoft Dynamics 365 e Sage Intacct, offrendo agli utenti accesso integrato ai pagamenti globali dagli strumenti già utilizzati. E con la nostra API flessibile, qualsiasi piattaforma di conti fornitori può offrire la solita esperienza semplificata. Niente esportazioni di file, niente portali, solo pagamenti veloci, fluidi e sicuri.

Risorse

Scopri come aziende come la tua stanno usando Xe per semplificare i pagamenti globali.

Vai ai casi di studio ->

Parliamo

Che tu voglia integrare i pagamenti nella tua piattaforma, migliorare i dati e i report FX, o semplicemente trovare modi per semplificare il processo di pagamento, siamo qui per aiutarti. Contatta il nostro team per iniziare la conversazione.

