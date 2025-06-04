Hansen Technologies, un fornitore globale di software, ha migliorato il proprio processo di Accounts Payable integrando la soluzione di pagamenti di Xe.com in Microsoft Dynamics 365 Finance. Questa automazione ha semplificato sia i pagamenti nazionali che internazionali, ridotto gli errori manuali e aumentato l'efficienza operativa, permettendo al CFO Richard English e al suo team di gestire in modo sicuro i pagamenti all'interno del loro sistema ERP.