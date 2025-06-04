- Home
- Xe Studi di Caso Aziendali - Xe
Storie di clienti ERP
Scopri come i clienti hanno risolto le loro difficoltà e risparmiato tempo grazie alle soluzioni di pagamento integrate di Xe per gli ERP.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
Scopri come UltraSource, un fornitore di attrezzature con sede in Kansas, ha trasformato il proprio processo di Conti Fornitori integrando Xe Global Business Payments in Microsoft Dynamics 365 Finance. Questa automazione eliminò i compiti manuali, snellì i pagamenti ai fornitori e permise all'azienda di concentrarsi sulla crescita strategica, tutto sotto la guida del loro CFO progressista, Rob Mogren.
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finance
Hansen Technologies, un fornitore globale di software, ha migliorato il proprio processo di Accounts Payable integrando la soluzione di pagamenti di Xe.com in Microsoft Dynamics 365 Finance. Questa automazione ha semplificato sia i pagamenti nazionali che internazionali, ridotto gli errori manuali e aumentato l'efficienza operativa, permettendo al CFO Richard English e al suo team di gestire in modo sicuro i pagamenti all'interno del loro sistema ERP.
Perle dell'Atlante – D365 Business Central
Atlas Pearls, un importante produttore di perle del Mare del Sud, ha modernizzato le sue operazioni di Conti Fornitori con Xe Global Business Payments integrato in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Guidata dalla Financial Controller Rebecca McKeating, l'automazione ha migliorato l'efficienza dei pagamenti, sostituito i flussi di lavoro manuali e permesso all'azienda di dare priorità alla crescita e all'innovazione.
Vuoi vedere la nostra soluzione ERP in azione?
Semplifica le tue operazioni e semplifica i pagamenti globali con la soluzione ERP di Xe. Vivi in prima persona come la nostra tecnologia di pagamento integrata si integra perfettamente nel tuo sistema ERP, migliorando l'efficienza e risparmiandoti tempo. Pronto a trasformare la tua attività?