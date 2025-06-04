- Home
Potenziare aziende di tutte le dimensioni
Un'API di pagamenti per transazioni globali
Integra direttamente l'API dei pagamenti di Xe nella tua piattaforma per pagamenti internazionali sicuri ed efficienti. Come soluzione API di pagamento leader per le aziende, la nostra API semplifica le transazioni transfrontaliere, risparmiandoti tempo e denaro.
Affidabile ai leader globali del settore
Unisciti a aziende di tutto il mondo che si affidano a Xe per trasferimenti di denaro sicuri, rapidi e affidabili.
Invia denaro in 220+ paesi con l'API di Xe
Aiutiamo aziende di tutte le dimensioni a raggiungere i loro obiettivi semplificando i pagamenti internazionali. Integrando direttamente l'API dei pagamenti di Xe nella tua piattaforma, puoi inviare pagamenti in oltre 220 paesi, risparmiare sulle commissioni bancarie e beneficiare di tassi di cambio competitivi.
Per i tuoi clienti e partner, è un ottimo modo per aumentare i ricavi offrendo opzioni di pagamento internazionali sulla tua piattaforma.
Integrazione semplice per gli sviluppatori
Forniamo gli strumenti e le risorse per facilitare l'integrazione dell'API Xe Payments per il tuo team.
Ambiente sandbox
Il nostro ambiente sandbox ti permette di testare integrazioni senza influenzare i dati in tempo reale o i sistemi bancari.
Documentazione API per sviluppatori
La nostra documentazione API contiene istruzioni ed esempi di codice facili da seguire per semplificare l'implementazione da parte degli sviluppatori.
Assistenza clienti
Una volta configurato, ti assegneremo un account manager per aiutarti con qualsiasi domanda.
Industrie fintech, eCommerce e viaggi
Benefici dell'API dei pagamenti per la tua azienda
Invia denaro in 220+ paesi: Abilita i pagamenti globali direttamente dalla tua piattaforma, offrendo comodità sia a te che ai tuoi clienti.
Integrazione senza soluzione di continuità: Integra facilmente la nostra API di pagamenti nella tua piattaforma per costruire soluzioni che mantengano i tuoi clienti a tornare.
Tassi di cambio competitivi: Approfitta delle nostre tariffe competitive per convertire i fondi ogni volta che la tua azienda ne ha bisogno.
Entrate extra: Sblocca opportunità con opzioni di pagamento internazionali.
Un'API potente per automatizzare i tuoi pagamenti
Transazioni accurate: Mantieni i tuoi clienti soddisfatti con transazioni rapide, sicure e senza errori che eliminano i rischi della gestione manuale.
Automazione delle fatture: Semplifica la gestione delle fatture all'estero con la creazione, l'invio, l'elaborazione dei pagamenti e il tracciamento automatici delle fatture.
Pagamenti bancari diretti: Invia soldi direttamente ai conti bancari del tuo fornitore per pagamenti aziendali rapidi e senza complicazioni.
Come iniziare con Payments API
Semplifica i tuoi processi di pagamento globali in quattro semplici passaggi:
Crea un account
Contattaci per creare il tuo account Xe Sandbox e scoprire le nostre diverse soluzioni.
Test e integrazione
Usa la nostra documentazione dettagliata per testare e integrare direttamente Payments API nei tuoi prodotti.
Verifica e vai in linea
Rivedi la tua integrazione per assicurarti che funzioni senza intoppi e che tu sia pronto per il lancio!
Processa i pagamenti
Una volta attiva, la nostra API automatizza le transazioni, risparmiandoti tempo e riducendo il carico di lavoro manuale.
Progettato per scalabilità e affidabilità
Scopri perché l'API dei pagamenti di Xe è la scelta migliore per i trasferimenti aziendali globali:
Scalabile
Il nostro design API RESTful supporta uno sviluppo, un test e una scalabilità efficienti man mano che la tua azienda cresce.
Sicuro
Pratiche di crittografia e sicurezza all'avanguardia garantiscono la protezione delle tue transazioni e dei tuoi dati.
Affidabile
Supportata da 30+ anni di esperienza nei pagamenti internazionali, Xe offre risultati accurati, affidabili e affidabili.
Contatta i nostri esperti API
Contattaci oggi stesso per discutere le tue esigenze specifiche. Con l'API dei pagamenti di Xe, puoi semplificare l'elaborazione dei pagamenti globale, ridurre i costi e offrire ai tuoi clienti un'esperienza fluida.
Domande sull'API dei pagamenti
L'API dei pagamenti di Xe aiuta le aziende a integrare direttamente le capacità di pagamento internazionali nella propria piattaforma. Permette a te e ai tuoi clienti di effettuare transazioni globali in tempo reale con tassi di cambio competitivi e un'elaborazione affidabile.
Sì Per rendere il processo di integrazione semplice, forniamo strumenti e risorse come:
Documentazione API completa con esempi di codice
Un ambiente sandbox per test sicuri
Supporto dedicato al gestore di account
Per integrare l'API dei pagamenti di Xe, segui questi quattro semplici passaggi:
Crea un account Xe e richiedi l'accesso sandbox.
Usa la documentazione per testare e integrare l'API.
Completa la verifica e vai online.
Inizia a elaborare pagamenti globali automatizzati!
L'API dei pagamenti è progettata per scalare con la crescita della tua azienda. Che tu sia una startup o un'azienda, l'API dei pagamenti supporta transazioni ad alto volume senza sacrificarne le prestazioni.
Sì. L'API Payments di Xe supporta l'automazione delle fatture, così puoi creare, inviare, elaborare e monitorare fatture in modo efficiente, tutto all'interno del tuo sistema.
Per parlare con qualcuno dei prezzi, contattaci per discutere come possiamo assistere al meglio le tue esigenze. Un membro del team Xe ti contatterà per trovare il piano che si allinea con i tuoi obiettivi aziendali.
Per aiuto con l'integrazione, contatta il tuo account manager dedicato. Saranno in grado di fornirti un aiuto specializzato per l'allestimento o per eventuali domande aggiuntive che potresti avere.