  1. Home
  2. Integrazione del Sistema ERP Business Xe e Soluzione Globale di Pagamento - Xe
Xe's global ERP solution

Integrazione ERP resa senza soluzione di continuità

Integrazione ERP per i pagamenti globali

Dì addio al dover gestire più piattaforme per eseguire i tuoi pagamenti nazionali e transfrontalieri. La nostra piattaforma semplice ti permette di inviare pagamenti globali rapidi a 190+ paesi in 130+ valute. Gestisci la tua esposizione FX e le tue esigenze direttamente dal tuo sistema ERP.

Visualizza panoramica Microsoft
Partner di Integrazione
Sage Intacct integration with Xe ERPXe ERP partner Microsoft DynamicsXe ERP partner Microsoft Dynamics Business Central

Esplora webinar ERP e storie di clienti

play icon

Webinar

Scopri come funzionano i nostri pagamenti incorporati, esplora le migliori pratiche per i team finanziari e scopri le ultime tecnologie per sbloccare il pieno potenziale del tuo sistema ERP — tutto a tuo agio.

Dai un'occhiata ai webinar
Startup

Storie dei clienti

Leggi storie reali di clienti per scoprire come le aziende hanno implementato le soluzioni di pagamenti e FX integrate di Xe nelle loro soluzioni ERP per semplificare il processo dei conti da pagare.

Dai un'occhiata alle storie dei clienti
Seamless ERP integration

Semplice integrazione

La nostra soluzione ERP ti permette di gestire, monitorare e pagare le spese di dipendenti e fornitori a livello globale. Lascia in passato i trasferimenti di file e le voci contabili manuali perché Xe semplifica il tuo processo contabile.

Solution for real-time FX tracking

Tracciamento FX in tempo reale

Con la riconciliazione in tempo reale dei tuoi conti da pagare, la tua rendicontazione dei guadagni/perdite non è mai stata così facile né più accurata. Inoltre, ogni pagamento eseguito tramite Xe si sincronizza e viene pubblicato per una riconciliazione in tempo reale - quindi tutto viene contabilizzato dove conta davvero.

Power of data for ERP

Il potere dei dati

Cattura i tassi di cambio in tempo reale al momento della transazione e sfrutta l'analisi immediata di guadagni/perdite per restare sotto controllo del rischio FX, e sii sicuro di sapere a cosa ti stai cacciando prima di eseguirlo.

L'autorità valutaria più attendibile al mondo

Con 30 anni di esperienza nel fornire dati valutari accurati e nel trattamento di pagamenti aziendali transfrontalieri, Xe è il leader mondiale nei pagamenti internazionali.

Competenze in cambio valuta ed ERP

Con oltre 14,5 miliardi di dollari+ trasferiti oltre confine nel 2021, abbiamo la conoscenza e l'esperienza per aiutare la tua azienda unica.

Pagamenti aziendali rapidi e sicuri

I canali di rete di pagamento fulminei di Xe hanno collegamenti con oltre 200+ paesi in tutto il mondo.

Affidabile da milioni di persone per i dati valutari

Con 280 milioni+ di visitatori su Xe, siamo l'autorità mondiale di fiducia sui dati di cambio valuta e sui pagamenti globali.

Migliaia di aziende utilizzano Xe

Offriamo competenze a oltre 18.000 utenti aziendali globali per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di business unici.

Perché usare Xe per la tua attività

Con quasi 30 anni di esperienza nel settore valutario, tassi trasparenti e una piattaforma online efficiente, rendiamo facile gestire e inviare trasferimenti di denaro internazionali.

trophy

Siamo l'autorità monetaria

C'è un motivo se 280+ milioni di persone visitano Xe ogni anno. Offriamo tassi accurati e soluzioni FX semplici con decenni di esperienza.

secure small

Sicurezza e protezione

Come parte della famiglia Euronet, i nostri clienti si fidano di noi per processare 115+ miliardi di dollari di business globale ogni anno. La tua sicurezza è la nostra priorità.

hedging risk small

Tariffe competitive

Il nostro team monitora il mercato per te 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sfrutta il nostro calcolatore di tassi di cambio e ricevi aggiornamenti quando i tuoi tassi target raggiungono.

costs

Nessuna commissione a sorpresa

Consideriamo il nostro obiettivo di protezione dei tuoi. Prendi decisioni informate senza un importo minimo di trasferimento e con commissioni quasi nulle.

ERP global payment solutions

Sei interessato alle soluzioni ERP di Xe?

Il nostro team esperto è pronto a discutere le esigenze uniche della tua azienda. Se sei interessato a collaborare con Xe, scrivici. Uno dei nostri esperti di business internazionali sarà felice di aiutarti.

Inizia come partner con Xe (ERP)

Condividi il tuo interesse a diventare partner aziendale con Xe e personalizzeremo una soluzione in base alle tue esigenze aziendali. Compila il modulo qui sotto e il nostro team di partnership ti contatterà a breve.

By subscribing you agree to our Privacy Policy

Domande sulle integrazioni ERP di Xe

La soluzione ERP di Xe aiuta le aziende a gestire i pagamenti internazionali direttamente dalla loro piattaforma ERP. Automatizza transazioni globali, conti da pagare e compiti di riconciliazione tra 190+ paesi e 130+ valute.

Attualmente Xe si integra con piattaforme ERP popolari tra cui Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance e Sage Intacct.

Xe aiuta la tua azienda a eliminare la necessità di più piattaforme o trasferimenti manuali di file. Ottieni accesso a un tracciamento FX in tempo reale, report di guadagni/perdite e maggiore efficienza con le nostre soluzioni ERP.

Le integrazioni ERP di Xe semplificano e semplificano le operazioni della tua azienda, come il monitoraggio delle spese globali, la reportistica di guadagni/perdite e il caricamento dei file.

  • Processi semplificati dei conti da pagare

  • Tracciamento delle transazioni in tempo reale

  • Riduzione dell'inserimento manuale dei dati

  • Gestione migliorata del rischio FX