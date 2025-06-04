- Home
Integrazione ERP resa senza soluzione di continuità
Integrazione ERP per i pagamenti globali
Dì addio al dover gestire più piattaforme per eseguire i tuoi pagamenti nazionali e transfrontalieri. La nostra piattaforma semplice ti permette di inviare pagamenti globali rapidi a 190+ paesi in 130+ valute. Gestisci la tua esposizione FX e le tue esigenze direttamente dal tuo sistema ERP.
Semplice integrazione
La nostra soluzione ERP ti permette di gestire, monitorare e pagare le spese di dipendenti e fornitori a livello globale. Lascia in passato i trasferimenti di file e le voci contabili manuali perché Xe semplifica il tuo processo contabile.
Tracciamento FX in tempo reale
Con la riconciliazione in tempo reale dei tuoi conti da pagare, la tua rendicontazione dei guadagni/perdite non è mai stata così facile né più accurata. Inoltre, ogni pagamento eseguito tramite Xe si sincronizza e viene pubblicato per una riconciliazione in tempo reale - quindi tutto viene contabilizzato dove conta davvero.
Il potere dei dati
Cattura i tassi di cambio in tempo reale al momento della transazione e sfrutta l'analisi immediata di guadagni/perdite per restare sotto controllo del rischio FX, e sii sicuro di sapere a cosa ti stai cacciando prima di eseguirlo.
L'autorità valutaria più attendibile al mondo
Con 30 anni di esperienza nel fornire dati valutari accurati e nel trattamento di pagamenti aziendali transfrontalieri, Xe è il leader mondiale nei pagamenti internazionali.
Competenze in cambio valuta ed ERP
Con oltre 14,5 miliardi di dollari+ trasferiti oltre confine nel 2021, abbiamo la conoscenza e l'esperienza per aiutare la tua azienda unica.
Pagamenti aziendali rapidi e sicuri
I canali di rete di pagamento fulminei di Xe hanno collegamenti con oltre 200+ paesi in tutto il mondo.
Affidabile da milioni di persone per i dati valutari
Con 280 milioni+ di visitatori su Xe, siamo l'autorità mondiale di fiducia sui dati di cambio valuta e sui pagamenti globali.
Migliaia di aziende utilizzano Xe
Offriamo competenze a oltre 18.000 utenti aziendali globali per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di business unici.
Perché usare Xe per la tua attività
Con quasi 30 anni di esperienza nel settore valutario, tassi trasparenti e una piattaforma online efficiente, rendiamo facile gestire e inviare trasferimenti di denaro internazionali.
Siamo l'autorità monetaria
C'è un motivo se 280+ milioni di persone visitano Xe ogni anno. Offriamo tassi accurati e soluzioni FX semplici con decenni di esperienza.
Sicurezza e protezione
Come parte della famiglia Euronet, i nostri clienti si fidano di noi per processare 115+ miliardi di dollari di business globale ogni anno. La tua sicurezza è la nostra priorità.
Tariffe competitive
Il nostro team monitora il mercato per te 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sfrutta il nostro calcolatore di tassi di cambio e ricevi aggiornamenti quando i tuoi tassi target raggiungono.
Nessuna commissione a sorpresa
Consideriamo il nostro obiettivo di protezione dei tuoi. Prendi decisioni informate senza un importo minimo di trasferimento e con commissioni quasi nulle.
Domande sulle integrazioni ERP di Xe
La soluzione ERP di Xe aiuta le aziende a gestire i pagamenti internazionali direttamente dalla loro piattaforma ERP. Automatizza transazioni globali, conti da pagare e compiti di riconciliazione tra 190+ paesi e 130+ valute.
Attualmente Xe si integra con piattaforme ERP popolari tra cui Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance e Sage Intacct.
Xe aiuta la tua azienda a eliminare la necessità di più piattaforme o trasferimenti manuali di file. Ottieni accesso a un tracciamento FX in tempo reale, report di guadagni/perdite e maggiore efficienza con le nostre soluzioni ERP.
Le integrazioni ERP di Xe semplificano e semplificano le operazioni della tua azienda, come il monitoraggio delle spese globali, la reportistica di guadagni/perdite e il caricamento dei file.
Processi semplificati dei conti da pagare
Tracciamento delle transazioni in tempo reale
Riduzione dell'inserimento manuale dei dati
Gestione migliorata del rischio FX