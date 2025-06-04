- Home
- Webinar aziendali Xe per soluzioni globali di pagamento - Xe
Webinar sui pagamenti ERP
Impara a semplificare i conti da pagare con capacità di pagamento integrate e soluzioni FX per l'ERP.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Scopri il potere dei pagamenti incorporati
Scopri come semplificare i pagamenti ai fornitori in Microsoft Dynamics 365 Business Central con la soluzione di pagamenti embedded di Xe. Snellisce i flussi di lavoro, beneficia della validazione bancaria in tempo reale e sfrutta la reportistica automatizzata per aumentare l'efficienza.
Microsoft Dynamics 365 Finance
Automatizza il processo di fatturazione e i pagamenti
Scopri come automatizzare l'elaborazione delle fatture con l'OCR e poi processare i pagamenti tutto all'interno di Dynamics 365 Finance. Guarda demo in diretta di esperti Xe e Microsoft che ti mostreranno come ottimizzare il tuo flusso di lavoro dei conti da pagare.
Vuoi vedere la nostra soluzione ERP in azione?
Semplifica le tue operazioni e semplifica i pagamenti globali con la soluzione ERP di Xe. Vivi in prima persona come la nostra tecnologia di pagamento integrata si integra perfettamente nel tuo sistema ERP, migliorando l'efficienza e risparmiandoti tempo. Pronto a trasformare la tua attività?