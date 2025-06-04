- Home
L'API di dati valuta più affidabile al mondo
Con 30+ anni di esperienza in FX e valuta, la nostra API Currency Data fornisce dati di cambio valutari in tempo reale, accurati e affidabili per centinaia di valute in tutto il mondo. Le tariffe proprietarie di Xe provengono direttamente da fornitori di dati finanziari e banche affidabili.
Dati in tempo reale, accurati e affidabili per 220+ valute mondiali
L'API Currency Data di Xe è integrata con oltre 100 fonti globali altamente affidabili. Questo ci permette di offrire i dati più accurati e aggiornati. Rileviamo ed eliminiamo dinamicamente eventuali errori, fornendoti un'API valuta e dati su cui puoi fare affidamento.
Implementazione semplice e rapida
La nostra API Currency Data è pensata per sviluppatori. Rendiamo facile collegarlo al tuo software esistente. Riceverai SDK per Java, NodeJS, PHP e Python.
Strumenti e tassi di conversione valutaria
Ottieni più di semplici dati in tempo reale. XECD offre tassi storici, medie mensili, volatilità valutaria e la possibilità di aggiungere margini personalizzabili sui tassi.
220+ valute, metalli e criptovalute
La nostra API di Dati Valutari offre centinaia di valute mondiali, metalli preziosi, criptovalute selezionate e tassi di banca centrale accurati.
Tariffe accurate, affidabili e aggiornate
Vedi i tassi aggiornati ogni 60 secondi. Con il nostro miscelatore di valute, Xe garantisce che la nostra API di dati valutari abbia i tassi globali più accurati.
Un'API di Dati di Valuta potente e scalabile
L'API Currency Data di Xe è utilizzata da migliaia di aziende, dalle PMI alle aziende Fortune 500 in tutti i settori. Con la nostra API FX currency converter, otterrai disponibilità garantita, volumi scalabili e risposte in pochi millisecondi. Integralo facilmente con il tuo software attuale, inclusi Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP e altri.
Documentazione API estesa
La nostra documentazione dettagliata delle API valuta è ricca di istruzioni semplici ed esempi di codice per una semplice implementazione.
Guida Rapida Non Tecnica - Prova la nostra API con la tua prova gratuita
PDF Specifiche Tecniche - API JSON potente progettata per sviluppatori
Xe Currency Data Swagger - Accedi al client e al server lato SDK
Il nostro repository API GitHub - Sfrutta al massimo la nostra API di dati valuta
L'API Currency Data di Xe fornisce tassi di cambio affidabili per le esigenze della tua azienda. Seleziona la frequenza degli aggiornamenti di frequenza e il numero di richieste di velocità API al mese.
Se i piani qui sotto non soddisfano le tue esigenze, contattaci.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Collabora con noi
Cerchiamo fornitori di software, servizi IT professionali e partner di referral che collaborino con noi e sfruttino la nostra API per creare prodotti e servizi innovativi.
La collaborazione con Xe Currency Data offre un'infrastruttura robusta, API ben documentate, opportunità di redistribuzione, co-branding e opportunità di programmi di referral.
ISV
La nostra API è un'ottima soluzione per i fornitori indipendenti di software che vogliono integrare i dati sui tassi di cambio nei prodotti. Usa XECD per accedere a velocità live, dati storici e altro ancora. Questo migliora i tuoi prodotti e offre più valore ai tuoi clienti.
Servizi Professionali IT
XECD è facile da usare, ma alcune aziende potrebbero aver bisogno di aiuto con l'integrazione, la personalizzazione e altri aspetti tecnici. Collaborando con noi, puoi offrire ai tuoi clienti una soluzione completa che include la nostra API e la tua competenza.
Rinvii
Unisciti al nostro programma di segnalazione per ulteriori opportunità di entrate. Guadagna una commissione su ogni segnalazione di successo che ci invii. Offriamo anche opportunità di co-branding, che ti permettono di promuovere i nostri prodotti e servizi sotto il tuo brand.
Integra l'API dei dati valuta di Xe
In Xe, siamo dedicati a fornire un supporto di qualità. Siamo felici di personalizzare un pacchetto API Currency Data per adattarlo al caso d'uso unico della tua azienda. Se sei interessato a collaborare con Xe, scrivici.
Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina delle FAQ.
Xe è sempre alla ricerca di nuove idee su come condividere i nostri dati valutari affidabili a livello globale. Ti serve aiuto? Chiamaci: +1 416 214-5606 - Opzione 1
API dei dati di valuta
L'API Currency Data di Xe è uno strumento adatto agli sviluppatori che fornisce dati in tempo reale e accurati sui tassi di cambio per 220+ valute provenienti da oltre 100+ fonti globali. Implementa XECD per accedere ai tassi storici, alle medie mensili, alla volatilità valutara.
La nostra API di Dati Valutari è un'API su cui puoi contare, che preleva tassi da oltre 100 fonti finanziarie e banche centrali. Rileviamo ed eliminiamo eventuali errori, aggiornando i dati sui tassi di cambio ogni 60 secondi per ottenere le informazioni più aggiornate.
Le funzionalità aggiuntive possono variare a seconda del pacchetto. Tutte le API XECD hanno:
Tassi di cambio in tempo reale e storici
Medie mensili
Dati sulla volatilità valutaria
Interrogazioni per intervalli temporali
Caratteristiche personalizzabili di margine e prezzo
Per rendere il processo di integrazione il più semplice possibile per te, Xe fornisce SDK in Java, NodeJS, PHP e Python. Forniamo anche una documentazione API estesa come una guida rapida non tecnica, PDF delle specifiche tecniche e un repository GitHub.
L'API di Xe è scalabile e può essere integrata con piattaforme come Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP e altre. A seconda del tuo pacchetto, l'API dei dati di valuta funziona con ERP, CRM e applicazioni SaaS.
Sì! Xe offre una prova gratuita così puoi esplorare le capacità dell'API e vedere come si inserisce nel tuo ambiente software. Provalo tu stesso, senza impegni, prima di scegliere un pacchetto.