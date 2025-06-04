Grafici di Xe Currency: da CDF a LUNA

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizziamo il tasso di cambio medio di mercato
Grafico da CDF a LUNA

Da Franco congolese a Terra

1 CDF = 0 LUNA

31 ago 2025, 06:37 UTC - 31 ago 2025, 06:37 UTC
CDF/LUNA chiudi: 0 Bassa: 0 alta: 0

Coppie valutarie Dollaro statunitense (USD) popolari

Informazioni sulla valuta

cdf

CDF - Franco congolese

Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Franco congolese più popolare è da CDF a USD. Il codice valuta per Congolese Francs è CDF. Il simbolo della valuta è FC.

luna

LUNA - Terra

Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Terra più popolare è da LUNA a USD. Il codice valuta per Terra è LUNA.

Tassi di cambio live

ValutaTassoModifica
EUR / USD1,16840
GBP / EUR1,15590
USD / JPY147,035
GBP / USD1,35056
USD / CHF0,800612
USD / CAD1,37448
EUR / JPY171,796
AUD / USD0,653848

Tassi della banca centrale

ValutaInterest Rate
JPY0,25%
CHF1,00%
EUR3,25%
USD4,75%
CAD3,25%
AUD4,35%
NZD4,25%
GBP4,75%

