Graphiques de change Xe : LBP vers XCG

Graphique : LBP vers XCG

Livre libanaise vers Florin des Caraïbes

1 LBP = 0 XCG

2 sept. 2025, 14:50 UTC - 2 sept. 2025, 14:50 UTC
LBP/XCG fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

lbp

LBP - Livre libanaise

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre libanaise le plus populaire est le taux LBP vers USD. La devise Lebanese Pounds est représentée par l'abréviation LBP. Le symbole de cette devise est £.

xcg

XCG - Florin des Caraïbes

D'après notre classement des devises, le taux de change Florin des Caraïbes le plus populaire est le taux XCG vers USD. La devise Florins des Caraïbes est représentée par l'abréviation XCG.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16703
GBP / EUR1,14886
USD / JPY147,997
GBP / USD1,34076
USD / CHF0,802555
USD / CAD1,37902
EUR / JPY172,716
AUD / USD0,652142

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

